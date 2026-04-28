BOGOTÁ. La representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, denunció este martes que los títulos de Francisco Pareja, fundador y hoy representante legal de la Fundación San José, al igual que los de la ex aspirante a viceministra de las Juventudes, también serían irregulares.

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Aseveró la legisladora independiente que Pareja “obtuvo dos títulos de manera ilegal y sus diplomas se los otorgó su cónyuge, la exrectora de la misma institución, Romelia Ñuste, y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, ex secretario general de la universidad hoy imputado por la Fiscalía General de la Nación por el caso de los títulos falsos de Guerrero”.

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Precisó Pedraza que “a pesar de no cumplir el requisito de acreditar al menos un título profesional, Pareja fue designado en noviembre del 2020 como presidente de la Asamblea de Asociados, cargo que conlleva ser también el representante legal de la Fundación de Educación Superior San José”.

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Agrega en este sentido la parlamentaria que “en sólo tres semestres, Pareja consiguió dos títulos de la San José: uno como tecnólogo en gestión empresarial en diciembre de 2021, y otro profesional como administrador de empresas en julio de 2022. Sin embargo, pionero del estilo Juliana Guerrero, Pareja no presentó ninguna de las pruebas de Estado, ni la Saber TyT ni la Saber Pro, las cuales son requisito obligatorio para graduarse según el artículo 7 de la Ley 1324 de 2009”.

Lo más grave, asegura Pedraza, es que, a pesar de conocer desde el 2020 sobre estas irregularidades en este nombramiento, al Ministerio de Educación le tomó cinco años conceptuar que Pareja no cumplía con este requisito en la fecha en la que se le designó como presidente de la asamblea de los asociados y representante legal de la institución.

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La cartera de Educación, añade la congresista, fue alertado y reconoció la ilegalidad, pero aún así, decidió no hacer nada al respecto como se ve en concepto de marzo de 2025, incurriendo en el posible delito de prevaricato por omisión.

“La indignante excusa del Ministerio es que ‘el tiempo aproximado para un proceso sancionatorio es de 18 meses (...) y que no consideraba pertinente iniciar el proceso por la posibilidad de que operara el fenómeno de la caducidad (...)’ y que en las palabras de este Ministerio, ‘se consideraba pertinente enfocar tiempo y esfuerzo en otra línea de investigación’. O sea, no vamos a hacer nada porque si intentamos hacer algo, de pronto no alcanzamos”, expuso.

“Los dos títulos de Pareja son ilegales. La San José lleva al menos cuatro años emitiendo títulos irregulares, no son casos aislados. Y lo peor es que el Ministerio de Educación sabía y no hizo nada para evitarlo. Esta negligencia raya en la complicidad. Se ‘enfocaron’ tanto en ‘otras líneas de investigación’ que a los dos meses de este oficio, la San José vendió los títulos de Guerrero y nadie en el Ministerio de Educación se dio cuenta”, señala la representante.

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“A esto se suma la falsedad de que Francisco Pareja es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, pero no lo es. Lejos de ser una víctima, como él se presenta, Pareja creó un sistema que ha instrumentalizado la educación para favorecer a políticos y negociantes de la educación, dejando en la total vulnerabilidad a sus estudiantes y egresados. Las únicas víctimas son ellos. Y el Ministerio de Educación ahí”, alerta.

Y concluye Pedraza que “estas revelaciones se producen luego de que el recién nombrado rector de la San José, Carlos Eduardo Pulido, quien reemplazó a la compañera sentimental de Pareja, asegurara hace tan solo días que el caso de Juliana Guerrero es ‘un hecho aislado’, tratando de negar el cártel de títulos de la San José”.