La representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, quien denunció desde el Congreso a Juliana Guerrero, se solidarizó este miércoles con Angie Rodríguez, quien reveló las presiones y el poder que ostenta la ex aspirante a viceministra y advirtió que teme por su vida tras lo destapado.

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“Las denuncias de Angie Rodríguez ratifican que el presidente Petro le vendió el alma al diablo (Julianas y clanes), que se enloquecieron con el poder y la plata y terminaron a traicionando los mandatos de cambio. Los chats que reveló y sus denuncias en Fiscalía y Procuraduría son de extrema gravedad. Qué dolor que una mujer de izquierdas hoy tema por su vida. Mi solidaridad con ella”, escribió la parlamentaria independiente en sus redes sociales.

Pedraza había denunciado a la ex aspirante a viceministra de la Juventud por presuntas anomalías en sus títulos académicos para acceder al alto cargo.

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La congresista independiente advirtió desde agosto de 2025 supuestas irregularidades en la hoja de vida de Guerrero, quien aspiraba al alto cargo adscrito al Ministerio de la Igualdad y la Equidad, revelando que la joven se habría al parecer graduado sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

También denunció desde noviembre del 2025 la existencia de un presunto cartel de títulos en la institución, lo cual demostró al denunciar irregularidades en más de 779 títulos de funcionarios públicos expedidos por la San José.

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Y le ha preguntado al presidente Gustavo Petro si, aún después de todo lo revelado, planea mantener a Guerrero como su representante ante el consejo superior de la Universidad Popular del Cesar.