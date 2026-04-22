Las recientes denuncias de Angie Rodríguez, ex directora del Dapre y actual directora del Fondo Adaptación, sobre casos de corrupción en el Ejecutivo han desatado una gran controversia en el país.

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Aunque la funcionaria en algunas ocasiones ya se había referido al respecto, en las últimas horas señaló en distintos medios de comunicación que existe una red de corrupción, la cual estaría encabezada por Juliana Guerrero, la joven funcionaria del Gobierno nacional que más ha desatado polémica en los últimos meses por cuenta de sus títulos falsos.

Asimismo, señaló que habría un entramado en el Gobierno para sacarla de su cargo del Fondo Adaptación y poder apropiarse del presupuesto de la entidad, que asciende a más de 1,2 billones de pesos.

Ante dichas declaraciones, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, denunció un posible fraude procesal en acusaciones de Angie Rodríguez, señalando que los chats en su contra serían falsos.

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Carrillo aseguró que dichas conversaciones no corresponden a su forma de comunicarse y que, por el contrario, se trataría de una evidencia alterada. “Eso es una prueba fabricada y puede constituir un delito”, afirmó.

El director del Dapre hizo énfasis en que las conversaciones utilizadas como prueba para acusarlo dentro del supuesto entramado de corrupción no son auténticas, además de ser manipuladas.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo detalló que aspectos como la ortografía, redacción y hasta el uso de emojis no coinciden con su estilo habitual. “Cualquier persona que haya hablado conmigo sabe cómo escribo. Eso no corresponde”, dijo.

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De igual manera, el director de la Ungrd advirtió que este tipo de pruebas manipuladas y alteradas pueden tener consecuencias legales, ya que presentar evidencia falsa ante autoridades o medios podría configurar delitos como fraude procesal.

“Eso lo puede determinar un análisis forense en segundos”, señaló enfáticamente, al tiempo que solicitó a las autoridades la investigación correspondiente.