En el consejo de ministros, realizado el pasado 21 de abril, el presidente Gustavo Petro abordó temas clave para el Gobierno nacional como la tensión arancelaria con Ecuador, los misiles lanzados por Estados Unidos en el Caribe y la guerra en Medio Oriente, entre otros temas.

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Asimismo, el jefe de Estado se refirió a su viaje a Venezuela el próximo 24 de abril y señaló que dicho encuentro con Delcy Rodríguez estará enfocado en la seguridad en la frontera.

Por otra parte, Petro arremetió contra sectores de la derecha que tienen contratos con Ecopetrol y advirtió que es necesario “vigilarlos” para evitar la quiebra de la petrolera.

“Como nosotros somos ingenuos, ahí están (…) apenas se dieron cuenta de que en este mes cambian, salieron a amenazar a Ricardo Roa, otros les creyeron y lo sacaron a vacaciones. Lo que toca vigilar no es si Roa entra o no de vacaciones, sino qué pasa con los contratos por 20 billones de pesos”, enfatizó.

Además de estos temas, el mandatario indicó que podría haber un nuevo aumento del salario mínimo si el Banco de la República mantiene el alza de las tasas de interés, lo que generó rechazo en diferentes sectores políticos y económicos del país.

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Otro de los puntos del consejo de ministros que causó reacciones de rechazo fueron los cuestionamientos lanzados por Petro contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, al vincularlo con sectores de la derecha internacional, asegurando que los ataques en su contra ocurren porque Noboa es amigo de los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque.

La senadora María Fernanda Cabal manifestó, a través de su cuenta de X: “Apoyo total al Banco de la República y a la defensa de su independencia frente a mediocres como Petro y Germán Ávila, que han intentado destruir la economía”, refiriéndose a las tasas de interés.

Agregó que: “Muy bien que el gerente Leonardo Villar le recuerde al ministro -compañero del M19- que tiene el deber constitucional y legal de asistir al consejo del Banco para discutir las tasas de interés”.