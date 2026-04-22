La situación personal de Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, ha escalado a un nivel de riesgo judicial y físico, según afirmó ella misma en una reciente entrevista que tuvo con ‘Caracol Radio’.

En diálogo con la emisora, la funcionaria denunció que está siendo víctima de una persecución criminal que incluye seguimientos fotográficos, mensajes intimidatorios y exigencias económicas. Además, Rodríguez fue enfática al señalar que el asedio proviene de alguien que conoce sus puntos débiles.

“No solo hay extorsión, sino amenaza y constreñimiento”

Rodríguez relató a ‘Caracol Radio’ que el calvario comenzó con mensajes de un presunto extorsionista que trabajó con ella en el pasado.

La funcionaria describió al sujeto como un “traficante de la información” que operaba inicialmente en el Dapre y luego la acompañó al Fondo de Adaptación. Según su testimonio, la gravedad de las amenazas la ha sumido en un estado de pánico constante.

“He pedido a gritos que me protejan”, afirmó Rodríguez, quien detalló que el acosador la vigilaba de cerca e incluso le tomaba fotografías en momentos de vulnerabilidad. A pesar de que la funcionaria ha interpuesto denuncias en silencio desde hace tiempo, manifestó su frustración ante la lentitud de las autoridades: “¿Sigo denunciando para tener más enemigos y uno no sabe qué le hagan?”.

Juliana Guerrero estaría vinculada a las amenazas en su contra, según Angie Rodríguez

Para Rodríguez, este hostigamiento no es un hecho aislado, sino una consecuencia de sus actuaciones dentro del Gobierno. La gerente vincula directamente su situación actual con el momento en que decidió exponer las irregularidades de Juliana Guerrero.

Vale la pena mencionar que, en otra reciente entrevista para la revista ‘Semana’, Rodríguez también se pronunció frente a este tema, relatando que su oposición a los nombramientos de Guerrero por sus títulos falsos la llevó a ganarse a su “peor enemiga”.

En esta nueva intervención, añadió detalles sobre el comportamiento de Guerrero en la Casa de Nariño, asegurando que esta mencionaba frecuentemente supuestas misiones secretas y relaciones con el ELN. “Uno entra en pánico y ve a las personas de manera diferente”, aseguró.

‘Lo tienen envenenado en mi contra. Pare esto y proteja mi vida’: el mensaje de Angie Rodríguez al presidente Gustavo Petro

La funcionaria también aprovechó el espacio para aclarar su tensa relación con el jefe de Estado. Según Rodríguez, existe un entorno que se ha encargado de desprestigiarla frente al mandatario, lo que le impidió acudir a él directamente para informarle sobre las extorsiones. “Lo tienen muy envenenado en mi contra”, aseveró.

Al concluir la entrevista, Rodríguez le habló directamente al presidente Gustavo Petro, pidiéndole que intervenga para detener la persecución en su contra y garantizar su seguridad: “¿Para qué le digo al presidente? ¿Para que me diga que soy una paramilitar? Presidente, pare esto y proteja mi vida”.

Finalmente, la gerente insistió en que su único “pecado” fue haber denunciado la falta de ética en los nombramientos oficiales.