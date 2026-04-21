Un reciente informe publicado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) señala que a corte de diciembre de 2025 las 232 instituciones que participaron en el análisis registran una deuda pendiente de cobro cercana a los $25,7 billones de pesos, lo que representa una deuda histórica en el país.

El balance presentado por la ACHC, que se lleva realizando durante 28 años, además de evidenciar el crecimiento de la deuda, que creció en un 7 % respecto al año anterior, también deja ver un deterioro en la calidad de esa cartera. Se muestra que la concentración de la mora pasó del 56 % al 58 % entre el primer y el segundo semestre de 2025, sumando más de $1,4 billones adicionales en obligaciones vencidas.

En este balance también se tiene en cuenta las deudas de las EPS que ya fueron liquidadas. Se indica que, en el régimen contributivo, las entidades liquidadas acumulan cerca de $1 billón de pesos en deuda, mientras que en el subsidiado las EPS liquidadas suman aproximadamente $880 mil millones.4

Las EPS del régimen contributivo están al principio de la lista en cuanto a deudas con el 50 % del total, con unos $12,9 billones de pesos, de los cuales más de $11,8 billones corresponden a 12 EPS en operación, mientras que cerca de $1 billón pertenece a 17 entidades liquidadas o que solicitaron retiro voluntario.

Nueva EPS, Sanitas, Famisanar y Coosalud, que en conjunto adeudan cerca de $9,3 billones de pesos y acumulan una cartera en mora superior a los $5,6 billones, son las cuatro principales deudoras en el régimen contributivo.

Luego le siguen las EPS del Régimen Subsidiado, con el 27,6% de la deuda total, equivalente a cerca de $7,1 billones de pesos. De ese valor, más de $6,2 billones corresponden a 17 EPS activas y el restante 12,4 % —unos $880 mil millones— a 32 entidades liquidadas.

Después, en la categoría Estado, se concentra el 7,3 % de la deuda total, unos $1,9 billones de pesos, distribuidos entre la ADRES ($612 mil millones), los entes territoriales ($610 mil millones) y el extinto Fosyga ($64 mil millones).

En el informe también se destaca la crisis que tiene que ver con las 10 EPS bajo medidas especiales de la Supersalud, que acumulan $12,6 billones de pesos, el 70 % de todo lo que deben las EPS en operación al sector hospitalario.

Nueva EPS es la que más acumula deuda en este grupo con un total de $7,3 billones de pesos y una cartera morosa de $4,9 billones.