Durante la audiencia de imputación de cargos contra los nueve capturados por el escándalo de Aremca a los que se les acusa de haber direccionado contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en medio de irregularidades en su ejecución y apropiación de dineros públicos, la Fiscalía dio detalles del entramado de corrupción.

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Durante la diligencia, el delegado de la Fiscalía aseguró que Emilia Álvarez Guerrero, exdirectora de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), habría incurrido en irregularidades al presuntamente concertarse con una funcionaria del Departamento de Prosperidad Social.

Según el delegado, la exdirectora “celebró contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y obró en coparticipación criminal”, en 101 contratos que habrían sido direccionados dentro del desfalco a las regalías.

Ya antes, la Procuraduría General de la República había destituido e inhabilitado por 15 años a Álvarez por irregularidades en un contrato de mejoramiento de vías rurales en San Andrés, por más de 30 mil millones de pesos.

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La mujer fue una de las personas capturadas por el entramado de corrupción que utilizaba la figura del esquema asociativo de municipios para direccionar contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en medio de irregularidades en su ejecución y apropiación de dineros públicos.

Estas personas se habrían articulado para que Aremca fuera designada como ejecutora de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Recibido el aval, al parecer, direccionaron 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos.

Dichos procesos tenían como objeto desarrollar obras civiles, interventorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agricultura y alimentación, entre otros, en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.

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A parte de Emilia Álvarez las otras siete personas que asistieron a la audiencia y que tendrán que responder por múltiples delitos son Dayana Marcela Ramos Guerrero, Luis Alfredo Soto Caraballo, Andrés David Saénz Miranda. Freddy Francisco Borrelli Salazar, Liliana Patricia Urán, Rafael Antonio Flores Franco y Javier Antonio Ramírez.