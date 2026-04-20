Luego de que se revelara que el presidente Gustavo Petro se habría reunido en un hotel de Bogotá con Gonzalo Boye Tuset, uno de los abogados de Diego Marín—conocido como ‘Papá Pitufo’—, el mandatario negó cualquier vínculo con ‘el zar del contrabando’.

De acuerdo con la revista Cambio, la presunta reunión se llevó a cabo en mayo de 2024, días después de la captura de Diego Marín en España, cuando este ya había sido dejado en libertad pero seguía prófugo de la justicia colombiana.

En dicha reunión, que habría durado una hora aproximadamente, el mandatario habría manifestado su interés en que el contrabandista llegara a Colombia y contara ante la justicia todo lo que sabía sobre corrupción. Para ello él mismo habría acordado que iba a autorizar a uno de sus funcionarios para que viajara a España a verse con Marín con el propósito de recolectar dicha información.

Entre estos contactos, desde el Gobierno se habrían considerado eventuales beneficios judiciales para ‘Papá Pitufo’, aunque sin acuerdos formales.

Pese a esto, en distintas ocasiones el jefe de Estado ha sostenido públicamente que no ha sostenido negociaciones ni contactos por fuera de los canales institucionales con el ‘zar del contrabando’. Sin embargo, dicha reunión demostraría que el primer acercamiento con Marín habría sido a través del propio presidente de la República.

¿Qué dice el presidente?

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado intentó desmarcarse de los señalamientos en su contra con respecto a los supuestos vínculos con ‘Papá Pitufo’.

“No tengo tratos ni he tenido con Diego Marín”, comenzó diciendo Petro en su trino. Añadió que “toda comunicación hacia Diego Marín ha sido la misma: entréguese a la justicia colombiana y diga toda la verdad”.

“Fui yo mismo el que hice que la sociedad colombiana supiera de Diego Marín y su capacidad de comprar altos funcionarios de la fuerza pública, de la DIAN/Aduanas y hasta presidentes de la república. Fui yo el que llamó al presidente de España y al primer ministro de Portugal pidiendo su captura y traslado a Colombia”, puntualizó.

Aunque en la reunión efectivamente se habló de que Marín entregara información a la justicia colombiana, lo cierto es que lo revelado por la Revista Cambio señalaría que esto fue a través de canales no conocidos anteriormente y que, además, el propósito no era solo un sometimiento a la justicia, sino también la posibilidad de otorgar beneficios jurídicos.

De hecho, en su momento se conocieron audios correspondientes a dos reuniones sostenidas a inicios de 2025 entre el abogado de alias Papá Pitufo,yJorge Lemus, quien para ese momento se desempeñaba como director de la Dirección Nacional de Inteligencia(DNI) y quien, además, era uno de los funcionarios más cercanos a Petro.

Según el material revelado, antes de que las autoridades colombianas lograran tener contacto directo con el llamado ‘zar del contrabando’, al menos cuatro personas que afirmaban actuar en representación del Gobierno del presidente Gustavo Petro habrían establecido comunicación directa con él.

El informe revelado en su momento por Noticias Caracol señala que Lemus sostuvo reuniones a puerta cerrada con Luis Felipe Ramírez, abogado de Marín. Se añade que en un video se ve a ambos saliendo de un restaurante en Cartagena.

En esos registros también se consignan diálogos en los que se mencionan ofrecimientos relacionados con posibles beneficios judiciales, así como advertencias sobre información que ‘Papá Pitufo’podría revelar y que involucraría a personas cercanas al entorno presidencial.