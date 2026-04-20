La Gobernación del Atlántico participó en la Macrorrueda de las Américas 2026 con una delegación empresarial que buscó fortalecer la presencia del departamento en mercados internacionales y generar nuevas oportunidades de negocio.

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, el departamento acompañó a 60 empresas de sectores como agroindustria, metalmecánica y turismo, que hicieron parte de uno de los principales escenarios de promoción comercial del país, organizado por ProColombia.

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El evento reunió a cerca de 4.800 empresarios de 60 países y permitió el desarrollo de más de 13.700 citas de negocio, facilitando conexiones entre compañías con vocación exportadora e inversionistas internacionales.

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En este espacio, las empresas del Atlántico establecieron contactos con alrededor de 2.000 firmas de distintos mercados, incluyendo Centroamérica, Norteamérica, Europa y África, ampliando así sus posibilidades de expansión comercial.

La secretaria de Desarrollo Económico, Marisabella Romero, destacó que la participación del departamento en este tipo de encuentros fortalece su posicionamiento internacional. “Es una gran oportunidad para que nuestro departamento siga promocionándose y encontrando oportunidades en turismo, inversión y exportaciones. En el Atlántico, la transformación se nota”, afirmó.

La agenda incluyó, además de las ruedas de negocio, espacios de networking, sesiones de presentación sectorial y encuentros con inversionistas interesados en áreas como energías renovables, turismo, agroindustria y tecnología.

El evento también evidenció un enfoque de inclusión productiva, con la participación de empresas que integran población campesina, afrodescendiente, indígena y lideradas por mujeres.

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En los últimos años, estos escenarios han permitido que más de 12.000 empresas en Colombia accedan a servicios de promoción internacional y que más de 6.200 concreten negocios por más de 12.500 millones de dólares.

Con esta participación, la Gobernación del Atlántico busca consolidar una estrategia de desarrollo económico basada en la internacionalización, el fortalecimiento empresarial y la generación de empleo.

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