Luego de más de una década de espera, este lunes se han puesto en marcha las obras de la doble calzada de la vía a Ciénaga. La primera fase de los trabajos se extenderá por un tramo de 3,2 kilómetros que se extiende desde el final de la conexión de la nueva variante de Ciénaga hacia Tasajera.

Esta megaobra tiene un valor de $2.7 billones y beneficiará a cerca de 2 millones de habitantes de Santa Marta, Barranquilla, Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Zona Bananera y Soledad. Este proyecto permitirá dinamizar la economía, fortaleciendo la competitividad y mejorando la movilidad entre los principales corredores del Caribe.

Es de anotar que la mencionada iniciativa cuenta con respaldo institucional y viabilidad técnica, jurídica y ambiental, tras la autorización otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante la Resolución 01323 del 4 de noviembre de 2016.

Además, la interventoría del proyecto ha confirmado que no existen restricciones que impidan el inicio de la fase constructiva, garantizando así la seguridad jurídica para su ejecución.

La doble calzada se extenderá por 49,92 kilómetros, desde el final del viaducto de la nueva Variante de Ciénaga hasta el nuevo puente Pumarejo, en Palermo, Sitionuevo. A eso se suman 166,82 kilómetros con labores de operación y mantenimiento.

De acuerdo con la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional Norte indicó que la doble calzada Ciénaga – Barranquilla se consolida como una obra de infraestructura de alto impacto para el Caribe colombiano, al no solo mejorar las condiciones de movilidad, sino también al fortalecer la articulación entre centros productivos, portuarios y turísticos de la región.

“Su desarrollo representa una oportunidad para optimizar la competitividad logística, reducir costos operativos y tiempos de desplazamiento, y mejorar la seguridad vial en uno de los corredores más importantes del país. De esta manera, el proyecto se proyecta como un motor de integración territorial y desarrollo económico sostenible para la región”, destacó el gremio liderado por Héctor Carbonell.

Obras de viaductos iniciarían en agosto

De forma paralela, el Instituto Nacional de Vías (Invías) avanza en el proyecto de viaductos comprendidos entre los kilómetros 19 y 28 en este mismo corredor. Tras la aprobación de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en agosto de 2025, se proyecta que el inicio de las obras de los viaductos se dé a lo largo del año 2026.

Se contempla una inversión aproximada de $700.000 millones, incluyendo obra e interventoría, con una duración estimada de cinco años y una proyección de finalización en el año 2028.

“Reiteramos nuestro compromiso con el seguimiento y respaldo a proyectos de infraestructura que impulsan el desarrollo sostenible, la integración territorial y el crecimiento económico del país. La doble calzada Ciénaga – Barranquilla representa una apuesta estratégica para consolidar un sistema logístico más eficiente, competitivo y acorde a las necesidades del Caribe colombiano”, puntualizó la CCI.