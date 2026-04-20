En la Plaza Son de Negro, el alcalde de Santa Lucía, Edward Ecker, presentó el balance de su gestión correspondiente a la vigencia 2025, destacando avances en infraestructura, fortalecimiento del sistema de salud, inversión social y promoción del turismo cultural.

Durante la jornada, el mandatario expuso los principales proyectos ejecutados en el municipio, entre ellos la optimización de redes de acueducto en sectores urbanos, la intervención del sistema de alcantarillado tanto en la cabecera municipal como en el corregimiento de Algodonal, y la pavimentación de vías en el barrio La Gallera.

Estas obras, según lo expuesto, buscan mejorar la movilidad, el acceso a servicios públicos y las condiciones de vida de la población.

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En materia de salud, la administración resaltó el mejoramiento de la infraestructura de la ESE Centro de Salud, la gestión de recursos ante el Ministerio de Salud y la entrega de una ambulancia para fortalecer la atención en el municipio.

Además, se avanza en la estructuración de nuevos proyectos, entre ellos la construcción de un quirófano y la dotación biomédica, con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta del sistema local de salud.

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El componente social también hizo parte del balance, con la ejecución de programas dirigidos a jóvenes, mujeres, adultos mayores y población vulnerable. A esto se suman estrategias de acceso a la educación, jornadas integrales de salud y procesos de titulación de predios que han permitido brindar seguridad jurídica a familias del municipio.

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Uno de los ejes centrales de la rendición fue el impulso al turismo cultural, con el fortalecimiento del Festival Nacional Son de Negro como plataforma para dinamizar la economía local.

De acuerdo con lo expuesto, este evento ha generado impacto en sectores como el comercio, la artesanía y las tradiciones culturales, además de posicionar al municipio a nivel regional.

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El alcalde también presentó avances en la estructuración de proyectos estratégicos, como la activación económica del malecón y nuevas iniciativas de infraestructura institucional y deportiva, orientadas a consolidar a Santa Lucía como un referente cultural y turístico en el sur del Atlántico.

La rendición de cuentas se desarrolló en espacio público y con participación de la comunidad, en un ejercicio enfocado en socializar los resultados de la gestión y las prioridades de inversión para el desarrollo del municipio.

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