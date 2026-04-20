Después de más de cuatro décadas de espera, la comunidad del barrio Loma Fresca cuenta con un nuevo escenario deportivo. El alcalde Plinio Cedeño Gómez entregó oficialmente la Cancha José Vicente Ortega, una obra que busca fortalecer el deporte y mejorar las condiciones de vida en este sector del municipio.

La inauguración se realizó en medio de un evento que reunió a más de 1.500 personas y contó con la presencia del futbolista Carlos Bacca Ahumada, quien inició su carrera en este mismo escenario cuando aún era una cancha de arena.

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El proyecto contempló la intervención de 1.402 metros cuadrados, convirtiendo este espacio en uno de los escenarios deportivos más importantes del Atlántico. El nuevo campo cumple con requerimientos técnicos que permiten la realización de torneos de nivel nacional e internacional.

Según explicó el alcalde, esta obra responde a una necesidad histórica de la comunidad, que durante años enfrentó condiciones precarias en la cancha, incluyendo problemas de aguas lluvias que afectaban a los residentes del sector.

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“Le cumplimos a nuestra comunidad dignificando no solo el deporte, sino también a las familias que rodean este importante escenario deportivo, un espacio digno y a la altura de lo que Puerto Colombia se merece”, expresó el mandatario.

Además de la adecuación del campo de juego —redimensionado a 90 por 50 metros—, la intervención incluyó graderías reconstruidas, baños, vestidores, rampas de acceso para personas con movilidad reducida, zonas de estancia y obras de paisajismo.

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Como parte del proyecto, también se construyó el Parque Loma Fresca, un espacio complementario para el esparcimiento de las familias, y se implementaron soluciones definitivas para el manejo de aguas lluvias en el sector.

Durante la jornada, la administración municipal entregó dotación completa de uniformes e implementos deportivos a 12 escuelas de categorías inferiores, así como reconocimientos a entrenadores destacados.

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Para los habitantes del sector, la obra representa un cambio significativo. Concepción Torregrosa, vecina e integrante del Club Deportivo Colinas del Sol, destacó el impacto del escenario en la comunidad.

“Nos llena el corazón de orgullo tener un escenario tan importante. Aquí muchos niños construyen su proyecto de vida, y hoy este espacio digno fortalece ese camino”, señaló.

Con esta entrega, la administración municipal apuesta por el deporte como herramienta de desarrollo social, al tiempo que recupera un espacio emblemático para la comunidad porteña.

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