La empresa Air-e anunció que este domingo 19 de abril, personal técnico de la compañía, en el municipio de Puerto Colombia y el norte de Barranquilla, se realizarán breves maniobras en circuitos, para desarrollar labores de lavado de aisladores y podas de ramas de árboles cercanas a las redes eléctricas que alimentan a varios sectores.

Ante esta situación se realizarán las interrupciones de la siguiente manera:

Circuito Puerta de Oro 1: de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Puerto Colombia: Altos de Pradomar, carrera 46 desde el kilómetro 10 hasta Pradomar.

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Circuito Puerta de Oro 2: de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Lagos del Caujaral, Country Club Villa, sector comprendido desde la calle 6 hasta la calle 14, desde la carrera 20A hasta la carrera 28 (Urb. La Playa), sectores y fincas aledañas a la carretera antigua a Puerto Colombia desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 10.

Circuito Puerta de Oro 3: de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Salgar, Sabanilla, Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado; carrera 46, vía a Puerto Colombia desde el kilómetro 10 a Sabanilla; carrera 51B, desde el kilómetro 7 al 9 (Villa Clarita, Marahuaka y Anglo Colombia Scholl.

Circuito Puerta de Oro 4: de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Puerto Colombia, sectores de la vía al mar desde el kilómetro 7, desde el Colegio Liceo Campestre, IDPHU Campestre, Urbanización Barranquilla Sport, Polideportivo Universidad Autónoma del Caribe hasta los peajes Papiros y Marahuaco, Alcaldía de Puerto Colombia.

Circuito Puerta de Oro 5: de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: carrera 46, vía a Puerto Colombia, entre el kilómetro 2 al 13.

Circuito Nueva Barranquilla 8: de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Calles 100 a la 110, entre las carreras 46 a la 50 en Villa Santos.

Circuito América Norte: de 5:30 de la mañana a 6:00 de la mañana y de 2:00 de la tarde a 2:30 de la tarde. Sectores sin energía: La Campiña; sector comprendido desde la calle 84 hasta la calle 85, desde la carrera 57 hasta la carrera 64 (Riomar–Alto Prado); sector comprendido en la carrera 53 desde la calle 82 hasta la calle 84 (Alto Prado); sector comprendido desde la calle 82 hasta la calle 84, desde la carrera 47 hasta la carrera 52 (San Vicente–Alto Prado); sector comprendido desde la calle 80 hasta la calle 82, desde la carrera 43 hasta la carrera 47 (Granadillo–América) y sector comprendido desde la calle 93 hasta la calle 96, desde la carrera 43 hasta la carrera 46 (Tabor). Sin embargo, es posible que puedan presentarse interrupciones entre las 6:00 a.m. y las 2:00 p.m. en caso de sobrecarga.

De oro lado, realizará la instalación de equipos en la línea que alimenta eléctricamente al municipio de Ponedera y su zona rural.

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Para el desarrollo de los trabajos se suspenderá el suministro de energía entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Anunció que: “Durante las maniobras estarán sin energía los usuarios de la zona urbana y rural de Ponedera, vía a Palmar de Varela, Santa Rita, Burrusco, Martillo, La Retirada, Cascajal, Puerto Giraldo y Giraldito”.