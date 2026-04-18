Falta poco tiempo para que la ciudad pueda disfrutar de la nueva cara de la reformada calle 72, que de ahora en adelante será conocida como la avenida Shakira.

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El anuncio fue hecho por el secretario de Obras Públicas del Distrito, Rafael Lafont, quien anticipó que dos tramos se pondrán en funcionamiento desde el próximo 30 de abril.

En diálogo con EL HERALDO, el funcionario se refirió a los avances que se han tenido en el proceso de mejoramiento de este corredor vial, que comprende un total de 5 kilómetros lineales.

“Se están realizando unos trabajos de reparcheo entre carreras 38 y la 60. Son 2,5 kilómetros por cada calzada, o sea, que en total, serían unos 5,0 kilómetros. Se está trabajando en todo lo que es la reparación del pavimento, cambiando las redes de acueducto y alcantarillado”, anotó.

Dijo, además, que los tramos que serán habilitados antes de finalizar el mes se extienden entre las carreras 41 y 43, así como entre las carreras 58 y 54.

“Ya hay 900 metros lineales finalizados y con estos serían 800 metros más, para 1.7 kilómetros terminados, de los 2.5 kilómetros. Con eso tendríamos un buen avance, cercano al 70 % terminado”, apuntó.

Labores adelantadas

El Distrito señaló que vienen realizando adelantos en varios frentes de trabajo: “Se van adelantado los trabajos entre carreras 43 y 44, y también entre 46 y 47. Eso quiere decir que, aproximadamente, antes de terminar la primera quincena de mayo, tendríamos esos dos tramos totalmente terminados también, que serían otros 200 metros más”.

En esa línea, recalcó que en materia de intervención, queda pendiente el sector entre las carreras 47 y 49C por intervenir.

“El plazo final para entregar la obra es el 30 de agosto. Pero se va a ir entregando por tramos. El tramo que se va terminando se va poniendo al servicio”, dijo.

Asimismo, manifestó que se quitó en gran parte el bulevar central y los postes de iluminación, los cuales se han reemplazado por estructuras metálicas con luminarias LED en los andenes de la vía.

Y sobre la arborización manifestó que “se dejaron la mayoría de los árboles, los que estaban sanos, y se están quitado los que están en el bulevar central. Esos se van a reemplazar más adelante en el sitio en el que se determine con Barranquilla Verde”.

Finalmente, desde la Alcaldía se mandó un mensaje a ciudadanos y comerciantes que han experimentado incomodidades: “A los comerciantes les decimos que ya estamos terminando. Y para fin de este mes, también van a apreciar un tramo bastante largo, de 800 metros lineales, y entonces, con eso ya se va viendo prácticamente la obra que ya se está terminando. Que tengan un poco de paciencia”.

Su nuevo nombre

Es de anotar que el alcalde Alejandro Char anunció, durante el inicio de las obras, las motivaciones detrás del bautizo de esta vía como avenida Shakira.

“En las principales ciudades del mundo la gente homenajea a aquel artista que ha hecho mucho por nuestra sociedad, y Shakira ha hecho muchísimo por Barranquilla”, aseguró Char.

Según el Distrito, la segunda fase de esta obra contempla la intervención desde la carrera 60 hasta la Vía 40 de esta importante arteria vehicular.

Vendedores piden celeridad en obras

Jacobo Parejo y su familia tienen 50 años trabajando en un kiosko ubicado en la esquina de la calle 72 con carrera 44 y los últimos meses han sido realmente complicados para ellos ante las obras de remodelación: “La clientela ha bajado bastante. Pero esperemos que por el bien de todos nosotros los comerciantes ya se componga la cosa, ahora arreglen todo acá en la 72”.

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Por otra parte, José González, vendedor ambulante de coco en la esquina de la 43, señaló que “se me han bajado las ventas; el polvo, el ruido y las vibraciones son insoportables. Ojalá que ya terminen esto rápido para trabajar bien”.