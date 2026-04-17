La Universidad del Atlántico informó que el proceso de cumplimiento de la orden judicial relacionada con el reintegro de Álvaro González Aguilar no se concretó debido a que el exvicerrector de Bienestar no aceptó el cargo que le fue ofrecido por la institución.

Según explicó la universidad a través de un comunicado publicado en su página web, como parte de las acciones adoptadas para acatar la decisión judicial, se promovió ante el Consejo Superior la creación de la Vicerrectoría de Regionalización y Desarrollo Territorial.

De acuerdo con la administración, esta nueva instancia directiva respondía a necesidades estructurales de regionalización y, al mismo tiempo, permitía materializar de forma jurídica y administrativamente viable el reintegro ordenado por la justicia.

“El propio doctor González ha manifestado de manera expresa e inequívoca su decisión de no aceptar el cargo ofrecido, insistiendo en su reintegro exclusivo al cargo de vicerrector de Bienestar Universitario”, indicó la alma mater.

Además aseguró que esta postura resulta determinante, ya que evidencia que sí se adelantaron actuaciones concretas orientadas al cumplimiento del fallo judicial. En ese sentido, sostuvo que la falta de ejecución de la orden no obedece a una conducta omisiva o renuente por parte de la administración, sino a la negativa del accionante frente a las alternativas presentadas.

Según la institución, esta decisión permite reabrir el análisis sobre el cumplimiento de la orden judicial y aportar pruebas sobre las actuaciones adelantadas por la Rectoría para demostrar que se actuó con diligencia, buena fe y dentro del marco legal.

En medio de este escenario, la universidad también informó que en relación con la situación del actual vicerrector de Bienestar Universitario, doctor Wilson Quimbayo, se ha configurado un nuevo escenario jurídico derivado de la notificación de una acción de tutela promovida por su parte, que incide directamente sobre su permanencia en el referido cargo, la cual se encuentra en trámite.

“La Universidad del Atlántico reafirma su compromiso con el respeto a las decisiones judiciales, así como con la defensa de la institucionalidad y el interés general”, finalizó.