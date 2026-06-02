En el corregimiento de Aguas Blancas, municipio de Valledupar, quedó en evidencia una vez más la necesidad de un puesto de salud que funcione de manera permanente y con un médico. Actualmente, la sede del Hospital Eduardo Arredondo Daza, al parecer, presta sus servicios en prevención y control médico, en días específicos de la semana.

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Por lo cual los habitantes no están conformes, situación que se agravó con el fallecimiento de un lugareño, quien sufrió un accidente cuando se encontraba laborando en un pozo artesanal. La comunidad decidió llevarlo aún con vida a las instalaciones del hospital y lo encontraron cerrado. En este sentido, por la falta de atención médica murió en la puerta del lugar, el ciudadano identificado como Andrés Elías Maestre Socarras.

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Por esta situación, la comunidad se expresó mediante un video manifestando su informidad, asegurando que por ello se ven obligados a realizar paros y bloqueo en la carretera principal porque por años han solicitado un hospital 24 horas, para no tener que recurrir a Mariangola o Valledupar.

Este medio de comunicación intentó comunicarse con las directivas del HEDA, pero no obtuvo respuesta.