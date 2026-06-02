El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, hizo entrega de un motocarro a una familia dedicada a labores de transporte y carga, en Riohacha.

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La iniciativa surgió luego de que se hiciera viral en redes sociales un video de ‘Ismael’, un burro que acompañaba estas labores y cuya condición despertó preocupación y abrió una conversación ciudadana sobre la necesidad de avanzar hacia alternativas que protejan a los animales sin afectar el sustento de las familias.

Tras conocer el caso, el mandatario departamental llegó hasta la comunidad acompañado por el animalista Álvaro Miranda, líder del proyecto Tawala, para dialogar con la familia y construir una solución que respondiera a ambas realidades: el bienestar animal y la necesidad de garantizar una fuente de ingresos.

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La entrega del motocarro permitirá que la actividad económica continúe desarrollándose mediante una alternativa de movilidad más adecuada, mientras que ‘Ismael’ iniciará una nueva etapa gracias a la solidaridad de distintas personas que se sumaron a esta historia. Entre ellas, el humorista y creador de contenido Alejandro Riaño, quien manifestó su disposición de adoptarlo y brindarle cuidado y bienestar.

“Este caso nos recuerda que detrás de cada realidad hay múltiples desafíos que debemos atender con responsabilidad. Nuestro propósito es generar soluciones que protejan a los animales, pero que también reconozcan las dinámicas económicas de muchas familias guajiras”, expresó el gobernador Jairo Aguilar Deluque.