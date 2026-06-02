La compañía Cerrejón confirmó el reinicio de sus operaciones, luego de verse obligados a declarar la fuerza mayor el 1 de junio a causa de la insuficiencia de insumos esenciales, tras un bloqueo de 10 días a su línea férrea que impidió el suministro de los mismos.

En ese sentido, afirmaron que la fuerza mayor se levanta el día 2 de junio, a las 6:00 p.m., al haber superado dicho desabastecimiento.

“A partir del turno de la mañana del 3 de junio retomaremos las actividades operativas, con el compromiso de seguir construyendo un futuro sostenible para nuestros trabajadores, las comunidades, La Guajira y el país”, detalló la compañía.

Agregaron que “la reactivación que se inició hoy, es posible gracias al compromiso, la resiliencia y el esfuerzo de miles de trabajadores, sus familias, contratistas y proveedores, quienes han demostrado una vez más su capacidad para afrontar los desafíos y seguir construyendo el futuro de Cerrejón”.

“También expresamos nuestro agradecimiento a las autoridades y a las miles de personas, que nos hicieron llegar sus mensajes y gestos de apoyo y solidaridad durante este periodo. Reiteramos nuestra convicción de que el diálogo es la mejor herramienta para construir soluciones. Cerrejón mantiene su disposición permanente a sostener conversaciones transparentes, honestas y respetuosas con todos sus grupos de interés, buscando acuerdos que contribuyan al bienestar colectivo y a la sostenibilidad de la operación”, afirmaron.