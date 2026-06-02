A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro podría abandonar el Gobierno para asumir un papel protagónico en la batalla electoral. El ministro del Interior, Armando Benedetti, analiza dejar su cargo para incorporarse de lleno a la campaña del candidato oficialista Iván Cepeda.

De acuerdo con Blu Radio, la posibilidad fue discutida este martes durante una reunión en la Casa de Nariño entre Benedetti y el presidente Petro, en un encuentro que tuvo como propósito evaluar los escenarios políticos y jurídicos de una eventual salida del funcionario del gabinete.

La eventual llegada de Benedetti al equipo de campaña responde a la necesidad de fortalecer la estrategia electoral del Pacto Histórico en el tramo definitivo de la contienda. Dentro del entorno de Cepeda consideran que la experiencia política y electoral del actual ministro podría convertirse en una pieza clave para ampliar alianzas y consolidar apoyos en distintas regiones del país.

La discusión se produce en un momento determinante para la campaña oficialista, que busca cerrar la diferencia frente al candidato Abelardo De la Espriella tras los resultados de la primera vuelta presidencial.

Aunque el tema fue abordado directamente con el jefe de Estado, fuentes del Gobierno señalaron que no existe aún una decisión definitiva sobre la continuidad de Benedetti en el Ministerio del Interior. Por ahora, el funcionario continúa ejerciendo sus funciones mientras analiza los efectos políticos de una eventual renuncia.

La eventual salida de Benedetti también tendría implicaciones para el Gobierno en los últimos meses de mandato de Petro, pues se trata de uno de los principales articuladores políticos de la administración y una de las figuras con mayor influencia dentro del Ejecutivo.