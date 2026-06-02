José Raúl Moreno, jefe de Despacho de la Presidencia de la República, salió al paso de las versiones que apuntaban a una eventual renuncia de Gustavo Petro para asumir un papel de liderazgo en la campaña presidencial de Iván Cepeda.

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A través de su cuenta en la red social X, Moreno respondió a un mensaje del abogado Ramiro Bejarano, quien había señalado que, si el mandatario pretendía encabezar activamente la campaña del candidato del Pacto Histórico, debía apartarse del cargo.

“El presidente no va a renunciar”, escribió el funcionario, considerado uno de los hombres de mayor confianza del jefe de Estado.

El Presidente no va a renunciar. https://t.co/zgkC2PqPst — Raul Moreno (@raumoreno_) June 2, 2026

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Las declaraciones que generaron la polémica

La aclaración se produjo después de que Petro publicara un extenso mensaje en el que analizó el panorama electoral de cara a la segunda vuelta presidencial.

En su pronunciamiento, el mandatario afirmó que la campaña de Iván Cepeda necesita sumar cerca de tres millones de votos para alcanzar la victoria y anunció una participación más activa en la recta final de la contienda.

“Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, escribió el presidente, frase que desató interpretaciones sobre una posible intervención directa en la estrategia electoral del candidato oficialista.

Ayer fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme.



No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo.



Esto pasa porque el proyecto detrás de Abelardo es… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

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Moe cuestiona postura del mandatario

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, manifestó en entrevista con ‘Blu Radio’ que “no hay forma de entender cómo un presidente de la República en las condiciones en que hoy se encuentra quiere ponerse al frente de una campaña”.

“El presidente tiene muchísimo trabajo, pero además, siendo la imagen de la unidad nacional, tiene que brindar garantías a todos los contendientes para que se dé una competencia en igualdad de condiciones”, agregó.

Barrios precisó que si Petro quiere hacer campaña a Cepeda “podría renunciar a la presidencia para convertirse en militante del Pacto Histórico y dejar de representar la unidad nacional, es la única manera”.

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“El Pacto Histórico tiene su candidato que se llama Iván Cepeda y sus asesores o su gerente de campaña son los encargados de hacer la campaña en estas tres semanas”, indicó.