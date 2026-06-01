A través de una rueda de prensa en la capital del país, el candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, reconoció que no han encontrado hasta ahora irregularidades en las elecciones presidenciales de primera vuelta realizadas el pasado domingo.

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Esto luego de que al conocerse los resultados, que dieron como ganador al aspirante Abelardo de la Espriella, el presidente Gustavo Petro y el propio Cepeda Castro advirtieran de un “desfase” de más de 800 mil votantes supuestamente inexistentes.

Explicó el senador petrista que los mecanismos de observación y control electoral instalados por su campaña han trabajado de manera permanente desde la noche de las elecciones para revisar posibles inconsistencias en el proceso: “Hasta ahora, lo tengo que decir porque en esto soy una persona seria y transparente, no hemos encontrado en este momento del desarrollo de esa labor evidencias sobre hechos que sean de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”.

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No obstante, advirtió que su campaña continuará revisando los datos electorales y que esperará el resultado de los escrutinios oficiales.

El pasado domingo, al conocer que De la Espriella lo había superado por más de 600 mil votos, Cepeda dijo a sus seguidores reunidos en el Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá: “Hay dos situaciones que son en este momento bastante confusas: el presidente de la República ha dicho que hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, estamos hablando de 885 mil personas o cédulas, queremos que eso se aclare; pero segundo, existe información en indicios sobre un número indeterminado de mesas en las cuáles se han presentado votaciones atípicas, así que solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado este asunto nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche”.

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“Se nos puede decir que no queremos aceptar un resultado en democracia, pero revisemos someramente: hicimos una consulta al Pacto Histórico y horas antes de la consulta miles de puestos electorales fueron cambiados de lugar, cientos de miles de personas no pudieron ejercer su derecho al voto por esa situación que nunca se aclaró, después estaba prevista una consulta interpartidista y mi candidatura fue vetada y otro candidato que estaba en la misma consulta sí fue admitido, y autoridades e incluso gobiernos extranjeros están metiéndole la mano a nuestras elecciones, como con el presidente Noboa, que no es otra cosa que una vulgar injerencia”, agregó.