A medida que avanza la jornada electoral de este domingo, millones de colombianos acuden a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Sin embargo, junto con las votaciones también han surgido dudas frecuentes sobre lo que está permitido y lo que no durante el proceso. Siga el curbimiento EN VIVO AQUÍ

Estas son algunas de las preguntas que más se repiten entre los electores:

¿Se puede mostrar el voto después de marcar el tarjetón?

Verdadero, pero con matices.

La legislación colombiana protege el secreto del voto, lo que significa que nadie puede obligar a un ciudadano a revelar por quién votó.

No obstante, una vez depositado el voto o fuera del cubículo, una persona puede decidir voluntariamente mostrar su tarjetón marcado.

Lo que sí está prohibido es que terceros exijan evidencias del voto como condición para entregar dinero, beneficios o favores, pues esto podría constituir un delito electoral.

¿Se puede votar con la cédula digital?

Verdadero.

La Registraduría ha señalado que tanto la cédula amarilla con hologramas como la cédula digital son documentos válidos para ejercer el derecho al voto.

Los ciudadanos pueden identificarse con la versión física de la cédula digital o mediante la aplicación oficial en el teléfono celular.

¿Qué pasa si me equivoco al marcar el tarjetón?

No todo está perdido.

Si el elector comete un error antes de depositar el voto en la urna, puede informar de inmediato a los jurados de votación y solicitar un nuevo tarjetón.

Los funcionarios anularán el documento dañado y entregarán otro para que la persona pueda votar correctamente.

¿Puedo tomar fotos dentro del cubículo de votación?

Falso.

Las autoridades electorales han reiterado que no está permitido tomar fotografías ni grabar videos dentro del cubículo de votación.

La medida busca proteger el secreto del sufragio y evitar prácticas relacionadas con la compra de votos o la presión sobre los electores para demostrar por quién votaron.

¿Puedo ingresar acompañado al cubículo?

Depende.

En términos generales, el voto es individual y secreto. Sin embargo, las personas con discapacidad, limitaciones visuales o dificultades de movilidad pueden recibir acompañamiento de una persona de confianza.

¿Puedo votar si mi cédula está en trámite?

Falso.

Para votar es obligatorio presentar la cédula original habilitada para sufragar. Contraseñas, denuncios por pérdida o documentos provisionales no son válidos para ejercer el derecho al voto.

¿Hasta qué hora se puede votar?

Hasta las 4:00 de la tarde.

Las mesas de votación permanecerán abiertas hasta esa hora. Los ciudadanos que se encuentren dentro del puesto de votación antes del cierre podrán ejercer su derecho al voto, incluso si el proceso se extiende algunos minutos más.

Las autoridades han invitado a los colombianos a informarse a través de los canales oficiales y a reportar cualquier irregularidad que pueda afectar la transparencia de la jornada electoral.