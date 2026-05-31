La Asociación Colombiana de Capitales (Asocapitales) informó que avanzan con normalidad avanza la jornada electoral para la elección del presidente de la República en las 32 ciudades capitales del país, donde más de 18 millones de ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto.

Lea más: A sus 82 años, Petrona, una mujer mocaná, que todavía asiste a las urnas

De acuerdo con cifras de la Registraduría Nacional, las capitales concentran cerca del 44% del censo electoral colombiano, con más de 18,2 millones de potenciales votantes y más de 52.000 mesas de votación instaladas, equivalentes al 43% de toda la infraestructura electoral nacional.

“Desde las primeras horas de la mañana, las autoridades territoriales reportan una apertura oportuna de los puestos de votación y un comportamiento general en condiciones de normalidad, gracias al despliegue institucional realizado por alcaldías, Fuerza Pública, organismos electorales y entidades del Gobierno Nacional”.

En ese sentido, Asocapitales realiza un “seguimiento permanente a la jornada desde los Puestos de Mando Unificado del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, manteniendo comunicación directa con los alcaldes y equipos de gobierno para facilitar la coordinación institucional y apoyar la atención de cualquier eventualidad que pueda presentarse”.

Dentro de los datos brindados, la capital del país lidera el censo electoral nacional con más de 6 millones de ciudadanos habilitados para votar y más de 17.000 mesas de votación. Para esta jornada fueron desplegados más de 11.000 uniformados, así como capacidades tecnológicas de vigilancia y monitoreo en tiempo real a través de los Puestos de Mando Unificado distritales y locales.

“Las ciudades capitales representan el principal escenario de participación democrática del país. Desde Asocapitales mantenemos un monitoreo permanente y una coordinación directa con los alcaldes para apoyar la gestión territorial y contribuir al normal desarrollo de esta jornada electoral”, señaló Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.

Otras capitales

En Medellín, las autoridades reportan una jornada tranquila y sin alteraciones de orden público, con medidas especiales para facilitar la movilidad de los ciudadanos hacia los puestos de votación.

Cali mantiene un balance positivo de la jornada, sin incidentes que afecten el proceso electoral, mientras que Barranquilla opera bajo un amplio dispositivo de seguridad y monitoreo permanente de las autoridades locales y nacionales.

En San José del Guaviare se mantiene una atención especial, ante los recientes combates entre grupos armados en los sectores de La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, área rural de San José del Guaviare, que dejaron 48 muertos.

De acuerdo con el más reciente balance, las variables de seguimiento se mantienen en condiciones de normalidad en las ciudades capitales, permitiendo el desarrollo adecuado del proceso democrático.

Lea más: Los ciudadanos llegan con cédula y lapicero en mano por miedo a la tinta borrable

La Asociación continuará acompañando el proceso electoral durante toda la jornada y realizará seguimiento a los reportes oficiales que se generen desde las autoridades nacionales y territoriales.