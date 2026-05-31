Tras el cierre de las urnas, el registrador Hernán Penagos destacó este domingo que millones de ciudadanos votaron de manera pacífica y con total libertad en más de 122 mil mesas habilitadas en el país.

En este sentido, Penagos anunció que las 360.000 actas de las más de 122.000 mesas de votación serán publicadas para garantizar la transparencia de las elecciones en Colombia.

Durante el discurso, el registrador estuvo acompañado de Iris Marín, Defensora del Pueblo; Gregorio Eljach, procurador general de la Nación; Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia y Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE.

“Enviamos el mensaje adecuado al resto del mundo y a la propia Nación, de que este país tiene un espíritu democrático”, señaló Penagos.

Renglón seguido, explicó que los colombianos deben tener plena certeza del sistema electoral colombiano.

“Hoy pueden confiar en la autoridad electoral. Pueden confiar en un Estado que, a través de todas sus instituciones, han trabajado por meses para hacer que 41.420.000 personas puedan ejercer sus derechos políticos”, agregó.