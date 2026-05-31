El expresidente Iván Duque aseguró este domingo, en medio de las elecciones para escoger al sucesor de Gustavo Petro, que los colombianos deben votar por un candidato que tenga una política de seguridad mucho más contundente contra los grupos criminales.

“Hay que salir a votar para defender nuestra democracia, mostrar la grandeza de nuestro país y enviarle un mensaje a los grupos armados de que no nos van a intimidar. Un mensaje también a quienes han pretendido violar la ley haciendo proselitismo cuando no les compete y deben ser garantes del proceso electoral”, aseguró.

Renglón seguido, Duque cuestionó al presidente Gustavo Petro y a todo su gabinete por el apoyo público que han mostrado al senador oficialista Iván Cepeda.

Colombia llegó a las elecciones presidenciales de este domingo con 80 municipios en riesgo máximo por presiones de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, advirtió la defensora del pueblo, Iris Marín, quien llamó a la ciudadanía a votar libremente y a confiar en las instituciones electorales.

“Hay varios municipios del país, 80 en un nivel máximo de alerta. En total, con los dos primeros niveles máximos de riesgo, tenemos alrededor de 276 municipios”, afirmó Marín tras la apertura de la jornada electoral.

La defensora explicó que muchas de las presiones ejercidas por grupos armados y organizaciones criminales durante la campaña “se han consumado”, aunque destacó que hasta el momento la jornada transcurre sin alteraciones graves del orden público.

“Es importante saber que el día de hoy, hasta el momento, no se ha trasladado ninguna mesa de votación por razones de orden público”, señaló.

Marín defendió además la transparencia del proceso electoral y pidió confianza en las instituciones encargadas de organizar y vigilar los comicios.