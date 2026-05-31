Este domingo pueden votar para escoger el próximo presidente o próxima presidenta de la República 2026-2030, en primera vuelta (si ningún candidato saca la mitad más uno de los votos, habrá segunda vuelta el 21 de junio), un total de 40.007.312 colombianos, en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en todo el territorio nacional.

Desde el pasado lunes, entre tanto, pueden votar en el exterior un total de 1.414.661 connacionales.

Puestos y mesas

Para que los ciudadanos puedan acercarse a ejercer su derecho democrático, la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso 13.742 puestos de votación (13.489 en Colombia y 253 en el exterior) conformados por 122.016 mesas (118.346 en Colombia, 1.489 en el exterior del 25 al 30 de mayo y 2.181 en el exterior el 31 de mayo).

Además, ha indicado la Organización Electoral, “de los 41.421.973 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones presidenciales 2026, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres.

Más mujeres y más rurales

En Colombia, 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres) podrán sufragar en los 13.489 puestos: 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural.

Y en el exterior, 1.414.661 personas (777.343 mujeres y 637.318 hombres) están habilitadas para votar en 67 países.

En el Caribe

En la región Caribe colombiana están habilitados para sufragar alrededor de 9 millones de costeños.

En Atlántico podrán votar más de 2,1 millones de ciudadanos en 345 puestos, en los que habrá 6.190 mesas; en Bolívar podrán votar 1,7 millones de ciudadanos, en Cesar 929 mil, en Córdoba 1,3 millones, en La Guajira 708 mil, en Magdalena 1,08 millones, en San Andrés 53 mil, y en Sucre 761 mil.

¿Dónde votar?

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en el chatbot institucional de la Registraduría, en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store , o en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta lugar de votación’ .

Solo sirve la cédula

La autoridad electoral recordó que el único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil.

En este sentido, la Registraduría Nacional advirtió: “Cabe aclarar que el pasaporte, la contraseña, la libreta militar y demás documentos no son válidos para sufragar”.

Gran asistencia en el exterior

Los reportes oficiales que se tienen y los que ha recibido EL HERALDO de los votantes caribes en el mundo dan cuenta de que desde el pasado lunes ha habido una masiva participación de connacionales sufragando en Miami y Nueva York, en los Estados Unidos; en Barcelona, España; en Londres, Inglaterra; Toronto, Canadá; y Buenos Aires, Argentina, entre otras ciudades y países en distintos continentes.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería informan que durante el primer día de votaciones en el exterior para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República se registró un alto flujo de votantes en los consulados de Colombia (...)”, se leía en el comunicado emitido al inicio de esta semana.

Aún no hay resultados

Frente a las numerosas publicaciones que se han hecho en el transcurso de esta semana en las redes sociales, el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, advirtió que está circulando información falsa sobre resultados electorales en mesas de votación en el exterior y recordó que los resultados preliminares solo se comienzan a divulgar este 31 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, hora legal de Colombia.

“Los resultados preliminares de las votaciones en el exterior solo se empiezan a conocer una vez cerradas las elecciones el próximo domingo en Colombia. Es importante señalar que aquellos jurados de votación o testigos electorales que difundan información de datos parciales en los diferentes puestos de votación en el exterior pueden ser sujetos de investigaciones disciplinarias y hasta penales”, anunció.

Todo listo para el preconteo

Desde mediados de mayo se desarrolló el simulacro nacional de preconteo, que es el proceso de transmisión, consolidación y divulgación rápida de los resultados electorales no oficiales el mismo día de la elección, indicó la Organización Electoral en su momento.

En este simulacro se evaluó la funcionalidad de la solución informática dispuesta para las elecciones, así como el cumplimiento de los requerimientos de comunicaciones, seguridad, logística y recurso humano.

Así mismo, delegados de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, el Centro Carter, el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Iidh/Capel), en su calidad de auditor externo internacional y misión de asistencia técnica internacional, y representantes de la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia), estuvieron presentes “verificando los sistemas y procesos que fueron puestos a prueba para garantizar la transparencia y confiabilidad del proceso, y la agilidad en la entrega de los resultados”.

Estas pruebas técnicas también contaron con el acompañamiento de auditores de sistemas de las organizaciones políticas y representantes de organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría.

Durante el simulacro se realizó el procesamiento de más de 120.000 mesas de votación en 28 Centros de Recepción Telefónica (CRT), seis Oficinas de Seguimiento Departamental en San Andrés, Vichada, Vaupés, Amazonas, Guainía y Guaviare, y el Centro de Consolidación Nacional en Bogotá, y participaron aproximadamente 75.000 personas entre transmisores, receptores, funcionarios de la Registraduría y personal de apoyo.

Al respecto, Penagos reportó: “Esto nos garantiza que el día de las elecciones, a partir de las 4 de la tarde, vamos a poder entregar y divulgar información de manera muy ágil y eficiente para que la ciudadanía tenga tranquilidad de los resultados”.

Asegurados los escrutinios

Durante la segunda mitad de mayo se dispuso el simulacro nacional de escrutinios, que son los procesos que realizan los miembros de las comisiones escrutadoras en audiencia pública, mediante el cual se efectúa el conteo, la verificación, clasificación y consolidación de las votaciones registradas en los formularios E-14.

Esto con el propósito de evaluar la funcionalidad del software mediante el cual se verificarán y consolidarán los resultados de las votaciones.

Las pruebas técnicas se realizaron con el 100 % de las mesas de votación instaladas en los 1.104 municipios del país, en las que jueces de la República y notarios verificaron las soluciones informáticas dispuestas para el procesamiento de datos en los escrutinios de los diferentes niveles, así como la plataforma web de seguimiento y control de los escrutinios.

El simulacro contó con el acompañamiento de representantes de los órganos de control, los auditores de sistemas de las organizaciones políticas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, UE, y la OEA, y el Iidh/Capel.

En este sentido, el gerente de Informática de la Registraduría Nacional, Hoslander Sáenz Barrera, afirmó que “esta prueba nos permite garantizar que toda la infraestructura cumple con los requisitos exigidos para atender de manera oportuna, eficiente y transparente el proceso electoral”.