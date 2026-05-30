El Puesto de Mando Unificado del Comando Cibernético de la Policía Nacional, que tiene como objetivo garantizar la seguridad cibernética en las elecciones presidenciales de este 31 de mayo, fue activado oficialmente en la mañana de este sábado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

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El jefe de la cartera de Defensa señaló además que habrá un despliegue especial de la Fuerza Pública en regiones como Cauca, Nariño, Arauca, Valle del Cauca, Guaviare y Catatumbo para evitar acciones terroristas de los grupos criminales. En ese sentido, más de 408 mil uniformados harán parte del Plan Democracia 2026.

Con este PMU Cibernético las autoridades articularán las capacidades técnicas y operativas del Estado, como antesala a la jornada democrática que vivirá Colombia este domingo.

La Policía busca contrarrestar cualquier amenaza cibernética que pueda afectar los comicios electorales, y así garantizar la transparencia en la transmisión de los datos y posterior divulgación de los resultados.

Según el mindefensa, el PMU para las elecciones se ha constituido como una instancia de articulación interinstitucional que operará de manera permanente para proteger la infraestructura digital del proceso electoral.

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“La seguridad no solamente se brinda de manera física, sino también en el ciber espacio. El flujo de información de las elecciones va a ser a través del ciberespacio y por ello este debe ser protegido frente a amenazas que no solamente estarían aquí en territorio colombiano sino también por fuera de él”, enfatizó el ministro Pedro Sánchez.