La alegría, el baile y el orgullo cordobés se tomaron la Avenida Primera durante la grabación del videoclip oficial de la Feria Nacional de la Ganadería 2026, una jornada que reunió a los amantes de la música y el baile que atendieron la invitación para convertirse en protagonistas de la gran fiesta de todos los cordobeses.

Desde tempranas horas de ayer sábado, familias, jóvenes, adultos y visitantes llegaron al emblemático sector para sumarse a esta producción audiovisual, compartiendo junto al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, un espacio cargado de música, tradición y entusiasmo.

Cortesía Gobernación de Cordoba

Al ritmo de las canciones que acompañarán esta edición de la feria, los asistentes bailaron, cantaron y demostraron por qué la Feria Nacional de la Ganadería es una de las celebraciones más importantes del país y un símbolo de identidad para Córdoba.

La grabación hace parte de la estrategia “Cuadra Cerrada”, una iniciativa que busca ampliar los espacios para propios y visitantes durante la programación ferial. Como parte de esta estrategia, al finalizar la Parada Folclórica de adultos e infantil, habilitarán zonas especiales con cierre temporal de vías para que los asistentes continúen disfrutando de la música, la cultura y el ambiente festivo.