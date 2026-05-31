El municipio de Soledad volvió sumar la noche del pasado sábado un nuevo hecho de sangre, tras un ataque a tiros registrado en el barrio Renacer y que dejó como saldo un hombre muerto.

Información que circuló en redes sociales, sin confirmación de la Policía Metropolitana de Barranquilla, identificó a la víctima fatal como Edwin Pacheco.

El caso sucedió a eso de las 8:45 de la noche en la terraza de un inmueble y, según testigos, fue cometido por pistoleros en moto.

Hay que señalar que desde el pasado jueves el municipio perteneciente al área metropolitana ha sumado caso de homicidio, en medio de ataques asociados al sicariato.

La racha empezó en el barrio La Inmaculada, cuando a eso de la 1:20 de la tarde fue asesinado a balazos Néstor Luis Rivero Rivero, de 46 años.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el ataque se registró en la carrera 13E con calle 59, cuando la víctima se encontraba en la vivienda de un conocido.

Según las versiones recopiladas por los investigadores, hasta el lugar llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. El parrillero descendió del vehículo y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra Rivero Rivero, dejándolo gravemente herido.

Aunque fue auxiliado y trasladado hasta la Clínica Agrupa Salud, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Luego, hacia las 9:00 de la noche del mismo jueves, en el barrio Las Moras se registró otro atentado que se cobró la vida de un menor y dejó heridos a otros dos jóvenes.

La víctima fatal fue identificada como Javier Andrés Castro Quintero, conocido con el alias de ‘Sueñito’, quien recibió cinco impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

El atentado se registró en una vivienda ubicada en la carrera 18A con calle 58, donde el hoy occiso se encontraba reunido con varias personas.

Ya el viernes 29 de mayo, un joven de 27 años fue asesinado a tiros en plena vía pública del barrio Manantial.

La víctima fue identificada por las autoridades como Jhonny Ismael Rodríguez Pereira, quien recibió varios impactos de arma de fuego hacia las 7:50 de la noche cuando se encontraba en la calle 63 con carrera 12.