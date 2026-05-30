Al menos 96 horas de vigilancia especial tendrá el vasto operativo puesto en marcha por la Policía Metropolitana de Barranquilla desde este sábado 30 de mayo, previo a la jornada electoral, e irá hasta el próximo martes 2 de junio cuando se juegue en esta capital la final de ida de la Liga BetPlay entre el Junior y el Atlético Nacional.

En entrevista con EL HERALDO, el general Miguel Camelo, comandante de la institución armada, explicó que se trata de un dispositivo que requiere de todo el compromiso institucional, pues son muchas horas de servicio y todas las actividades programadas requieren de una vigilancia especial.

“Son prácticamente 96 horas de servicio continuo, pues empezamos desde este sábado 30 de mayo con la vigilancia a la restricción de bebidas embriagantes o la llamada Ley Seca, y la custodia de puestos de votación y el material electoral para este domingo (31 de mayo)”, expresó Camelo.

En esa línea comunicó que para la cita democrática la Policía desplegará 3.100 uniformados en las cinco localidades de Barranquilla y en los municipios del área metropolitana.

“El dispositivo cubrirá los 249 puestos de votación habilitados en la jurisdicción, lo que representa cerca del 90 % del censo electoral de la capital del Atlántico y sus municipios vecinos”, dijo.

Camelo recordó que el operativo hace parte del denominado Plan Democracia, estrategia que involucra a distintas entidades del Estado y que busca asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de tranquilidad y seguridad.

“Estamos trabajando de manera articulada con la Gobernación, las alcaldías, la Registraduría, la Fiscalía, las Fuerzas Militares y demás organismos de control para garantizar unas elecciones en paz”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana.

Josefina Villarreal Soldados de la Segunda Brigada del Ejército y la Policía hacen rondas de vigilancia en el barrio Montecristo.

El dispositivo contempla varias fases. La primera corresponde al alistamiento previo, que ya se encuentra en marcha con la llegada de refuerzos y la realización de actividades de coordinación y verificación. La segunda se desarrollará durante la jornada electoral, cuando la totalidad del personal estará desplegada en los puestos de votación y puntos estratégicos. Finalmente, una tercera etapa se extenderá después del cierre de las urnas para custodiar el traslado del material electoral y los lugares donde se efectuarán los escrutinios.

El general también hizo un llamado a los votantes para que participen masivamente en los comicios y reporten cualquier situación irregular a través de la línea de emergencia 123, la Línea Multicrimen o los canales habilitados por las autoridades.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a mantener una actitud de respeto y tolerancia durante la jornada. “Queremos que estas elecciones transcurran en completa normalidad, con convivencia y respeto por el ejercicio democrático”, detalló.

De acuerdo con Camelo, aunque el mayor esfuerzo operativo se concentrará el domingo, las labores de vigilancia especial continuarán hasta altas horas de la noche de este martes 2 de junio cuando finalice el primer encuentro por la final de la Liga BetPlay Dimayor, entre Junior y Atlético Nacional, el cual se jugará en el estadio Romelio Martínez.

JOHNY OLIVARES/El Heraldo La hinchada de Junior en el estadio Romelio Martínez.

“Ese evento deportivo también tiene una vigilancia especial que deberá trabajarse en conjunto con las autoridades Distritales y del Departamento”, concluyó.