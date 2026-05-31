Los candidatos Abelardo de la Espriella, del movimiento ciudadano Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, se enfrentarán en una segunda vuelta por la Presidencia de Colombia.

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Josefina Villareal | @ivancepedacastr/EL HERALDO | Cortesía

Ninguno de los aspirantes al máximo cargo ejecutivo de la nación obtuvo más del 50 % de los votos totales de la jornada de este domingo, por lo que los comicios presidenciales tendrán una segunda vuelta el próximo 21 de junio.

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Así las cosas, los que se disputarán la jefatura del Estado son los dos candidatos que obtuvieron más votos a favor: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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Con el 98,27 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella tiene 10.192.087 votos, mientras que Iván Cepeda lleva 9.529.885 sufragios a favor.

Les sigue, con gran diferencia, Paloma Valencia y Sergio Fajardo, con 1.611.174 y 992.510 votos, respectivamente.

De La Espriella y Cepeda superaron votación de Gustavo Petro en primera vuelta

La comparación con las elecciones de 2022 evidencia un crecimiento significativo de ambos aspirantes frente a los resultados que obtuvo entonces el hoy presidente Gustavo Petro. En la primera vuelta de hace cuatro años, Petro alcanzó 8.542.020 votos, equivalentes al 40,3 % de la votación.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, Abelardo de la Espriella es, sin embargo, un hombre caribeño por el origen de su familia, con raíces en Montería, capital del departamento de Córdoba. Está casado con la administradora de negocios Ana Lucía Pineda, con quien tiene cuatro hijos y quien lo ha acompañados en sus eventos de campaña.

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EL HERALDO Abelardo de la Espriella.

Escogió como compañero de fórmula para la Vicepresidencia a José Manuel Restrepo, un economista de la Universidad del Rosario con maestría en The London School of Economics y un doctorado en Administración de la Universidad de Bath (Reino Unido), que por su prestigio académico le ha dado un toque de aplomo a su campaña.

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El abogado penalista Abelardo de la Espriella ha conseguido a sus 47 años reconocimiento con el ejercicio del derecho combinado con la actividad empresarial, éxitos a los que quiere sumar la Presidencia de Colombia en 2026, una carrera que aspira a ganar como candidato de la derecha más radical.

EL HERALDO Abelardo de la Espriella.

‘El Tigre’, como lo llaman los “abelardistas”, no tiene experiencia política, pero en las encuestas de intención de voto dio un zarpazo en la derecha al aparecer como el mejor ubicado de esa vertiente política.

De la Espriella se presenta como el único que puede derrotar la continuidad del proyecto de izquierda del presidente Gustavo Petro, en una especie de cruzada por la que deja su “idílica vida fuera de la política” para construir una “Colombia libre de tiranos, de odios, de divisiones y de esas fantasías ideológicas que tanto dolor causan”.

¿Quién es Iván Cepeda?

Hijo de la líder de izquierda Yira Castro y del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 por agentes del Estado en complicidad con paramilitares, Iván Cepeda es el candidato del oficialista Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro.

Agencia EFE Iván Cepeda.

A sus 63 años, este filósofo y senador defiende un proyecto centrado en continuar con la política de ‘Paz Total’ del gobierno de Gustavo Petro.

Cepeda tiene como compañera de fórmula vicepresidencial a la senadora indígena Aída Quilcué, reconocida por su trayectoria en defensa de los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades afectadas por el conflicto armado.