La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia Laserna, votó este domingo en la carrera 11 con calle 97, en el norte de la capital del país, entregando un mensaje de triunfo en los comicios de primera vuelta.

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“Vamos a ganar porque somos más los colombianos que estamos del lado correcto de la historia, de los valores y de la ética. Que no gane el odio, que gane Colombia”, dijo la aspirante uribista.

Valencia fue la última de los tres principales candidatos en acudir a las urnas, pues a primera hora de la mañana estuvo en Rionegro, Antioquia, acompañando a votar al expresidente Álvaro Uribe, el máximo líder de su partido y su mentor político.

Paloma, quien llegó acompañada de su hija Amapola, expresó a sus seguidores: “Nuestra campaña representa los valores éticos y morales que necesita Colombia, nuestra campaña representa la honestidad y el trabajo que le corresponde a quien quiere ser presidente”.

La senadora fue la ganadora de la consulta de la derecha el pasado mes de marzo con más de 3,2 millones de votos.

El expresidente Uribe, entre tanto, advirtió en sus redes sociales que el gobierno del presidente Gustavo Petro “ha violado las leyes” en medio de la campaña electoral.

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“Puede que hoy los observadores internacionales no vean algo extraño en Colombia, todo ya ha sucedido. Durante estos años de destrucción democrática. Petro violó las leyes como lo hizo en estos últimos días con manifestaciones ilegales, movidas con dinero y presiones burocráticas para coaccionar el voto por Cepeda, candidato de la FARC por quien el terrorismo obliga a votar”, escribió el exmandatario.