El registrador Hernán Penagos dijo desde el Congreso, donde se ubica la mesa número 1 de las elecciones presidenciales de primera vuelta de este domingo 31 de mayo, que espera que a eso de las 6:30 de la tarde se podrían conocer los resultados de los comicios.

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“El llamado es a los colombianos a que salgan a votar, a que lo hagan desde temprano, porque a las 4 de la tarde solo se le permitirá votar a la última persona que haya entregado su cédula; quienes estén en la fila o en la cola no podrán hacerlo”, dijo el funcionario a periodistas.

“Mandemos un mensaje al mundo de que Colombia es una nación democrática, y que fuimos capaces de resolver de manera pacífica nuestras diferencias políticas”, agregó.

Explicó en este sentido Penagos que “en Colombia los votos son físicos y las actas electorales son físicas, luego es tan elemental como que el mayor acto de transparencia que hace la Registraduría es publicar todas las actas electorales de las 122 mil mesas”.

Y precisó que “los testigos electorales hoy están cubriendo el 98% de las mesas de votación en representación de las diferentes campañas, que pueden solicitar reconteo de votos y pueden tomar fotografías de las actas electorales, de los E-14, antes de que la Registraduría las publique”.