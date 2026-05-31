Una hora antes de que se abrieran las urnas de estas elecciones presidenciales en la ciudad de Sincelejo ya los puestos de votación registraban una gran aglomeración de ciudadanos listos para ejercer su derecho al voto.

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En la Institución Educativa Antonio Lenis, situada en los alrededores de la Plaza de Majagual, donde además las autoridades aperturaron esta jornada, los ciudadanos llegaron desde las 7:00 de la mañana a ejercer su derecho al voto.

Maria Victoria Bustamante Fernandez

En este puesto de votación hay instaladas 41 mesas en las que pueden sufragar más de 14 mil 500 ciudadanos, en su mayoría, adultos mayores.

La Registraduría en Sucre reporta normalidad en los comicios electorales en los 26 municipios.

De otra parte, ya fue instalado en la sede del Comando de la Policía, el Puesto de Mando Unificado, con presencia de la delegada de la Presidencia, Cielo Rusinque.