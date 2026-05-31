La fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella, José Manuel Restrepo, ejerció este domingo su derecho al voto en Bogotá y envió un mensaje en defensa de la democracia, las instituciones y el futuro del país. Siga el curbimiento EN VIVO AQUÍ

“Estamos defendiendo la democracia y la libertad de Colombia”: De la Espriella

Restrepo acudió a las urnas acompañado de su familia y destacó la importancia de participar masivamente en las elecciones. “Estoy con mi mamá, con mi familia, con mi señora, con mis hijos, porque en familia hay que salir a ejercer ese derecho, ese derecho democrático. Pero ojo, también es un deber de la democracia, y tenemos que hacerlo masivamente en esta oportunidad”, expresó.

Asumiendo con entereza la defensa de nuestro país, y el único camino para lograrlo es en democracia.



Listo mi voto por esta fórmula que concibe una Colombia más segura, más defendida y más educada. @ABDELAESPRIELLA



¡Hoy más que nunca #FirmePorLaPatria! pic.twitter.com/uKO327y7NO — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) May 31, 2026

El economista aseguró que el país atraviesa un momento decisivo. “Lo he hecho porque no quiero que mi país caiga al borde del abismo, porque no quiero que se destruya la democracia, que se destruyan las instituciones, que se ataque el modelo económico, que sigamos en el odio y en el resentimiento”, manifestó.

Asimismo, hizo un llamado a construir el futuro de Colombia desde la esperanza y la unidad. “Hay que construir con esperanza el futuro de este país. Estamos al borde de la esperanza. Por eso estoy aquí, al haber depositado el voto para construir una Colombia milagro”, afirmó.

Minuto a minuto: así avanzan las elecciones en el país

Restrepo también señaló que la defensa del país debe asumirse dentro del marco democrático y destacó su respaldo a una propuesta política enfocada en la seguridad, la educación y el fortalecimiento institucional.

“Estamos asumiendo con entereza la defensa de nuestro país, y el único camino para lograrlo es en democracia. Listo mi voto por esta fórmula que concibe una Colombia más segura, más defendida y más educada”, concluyó.