Cada vez son más los sectores que se alinean con las propuestas del candidato presidencial Abelardo De la Espriella, cuyo proyecto político ha comenzado a registrar un importante respaldo a nivel internacional.

Le puede interesar: Defensoría del Pueblo pide al Gobierno neutralidad y abstenerse de incidir en el proceso electoral

El movimiento Defensores de la Patria enfatizó que la campaña cuenta actualmente con un sólido apoyo político en el exterior, lo que consolida una visión estratégica que busca eco fuera de las fronteras colombianas para afrontar los desafíos internos del país.

El impulso internacional más reciente proviene de los Estados Unidos, donde la congresista María Elvira Salazar expresó públicamente su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo De la Espriella.

Vea aquí: Desalojan de su apartamento en Cartagena al candidato presidencial Santiago Botero: está denunciado por violencia intrafamiliar

El partido político de De la Espriella recibió con gratitud estas declaraciones, destacando que el pronunciamiento de la legisladora norteamericana subraya la urgencia de fortalecer la seguridad, defender la libertad y consolidar la alianza estratégica bilateral entre ambas naciones.

Para los líderes de la campaña, este respaldo político en el ámbito internacional es un indicador de que los ojos del mundo observan con detenimiento el porvenir de Colombia. Asimismo, señalaron que la atención externa evidencia la importancia de preservar la estabilidad democrática y las libertades individuales frente a fenómenos complejos como la polarización y el extremismo.

Campaña de De la Espriella insiste en seguridad, liderazgo y cooperación internacional

De acuerdo con lo expresado por el movimiento ciudadano, las valoraciones de la congresista Salazar sintonizan directamente con una preocupación ampliamente compartida por millones de colombianos en el territorio nacional.

Lea también: Registraduría defiende la seguridad de las actas electorales: “presidente Petro, el código hash sigue vigente”

Los principales ejes de inquietud se centran en el deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana, el crecimiento del narcotráfico, el auge de la violencia política y el debilitamiento institucional que ha experimentado el país durante los últimos años.

Ante este panorama, que califican como uno de los momentos más decisivos en la historia reciente de Colombia, la plataforma política insistió en la necesidad de recuperar la confianza y el liderazgo para devolverle el rumbo institucional a la nación.

Le sugerimos: “Petro le dio la espalda al Caribe y ahora viene a raspar la olla para conseguir votos”: Abelardo De La Espriella

El fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y comerciales con Estados Unidos se perfila como una de las prioridades dentro de la agenda de De La Espriella.

La organización política reafirmó su compromiso con mantener y potenciar esta alianza histórica, argumentando que ha sido un pilar fundamental no solo para la seguridad, sino también para atraer inversión económica, generar empleo formal y asegurar el bienestar de las familias colombianas.

En otras noticias: Édgar Rentería y Checo Acosta se suman a las figuras públicas que apoyan la campaña de Abelardo De la Espriella

Finalmente, el movimiento Defensores de la Patria ratificó que continuará trabajando con firmeza para construir un modelo de país seguro y respetado, capaz de ejercer un liderazgo sólido ante la comunidad internacional.