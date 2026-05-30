La accidentalidad vial volvió a cobrar vidas en el departamento del Magdalena. En cuestión de horas, dos mujeres fallecieron en hechos ocurridos en diferentes corredores viales de la región, casos que son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.

La primera víctima fue identificada como Daniela Gisela Cifuentes, de 29 años y natural de Inírida, quien perdió la vida luego de caer de un bus de servicio público cuando se desplazaba por la Troncal del Caribe, en el tramo que conecta a Santa Marta con el corregimiento de Palomino.

El accidente ocurrió a la altura del sector de Las Tinajas, en el kilómetro 13 de esa importante arteria vial. De acuerdo con la información entregada por el conductor del vehículo, la mujer llevaba pocos minutos de haber abordado el transporte cuando, presuntamente, sufrió un desmayo y posteriormente cayó del automotor.

“El conductor manifestó que la pasajera tenía poco tiempo de haberse subido al bus y que desconocen qué pudo haber ocurrido”, indicó una fuente policial.

La caída le ocasionó lesiones de extrema gravedad que provocaron su muerte en el lugar de los hechos. La situación causó conmoción entre los pasajeros y conductores que transitaban por la zona.

Mientras las autoridades adelantaban las diligencias para esclarecer este caso, horas más tarde se registró otra tragedia en Santa Marta.

La segunda víctima fue identificada como Yessica Mojica, de 31 años, quien murió tras verse involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en la vía alterna al Puerto, cerca del sector conocido como Bodegas Punto 5, en el nororiente de la capital magdalenense.

Las primeras versiones señalan que la mujer se movilizaba en una motocicleta cuando, por circunstancias que aún son objeto de investigación, fue arrollada por una tractomula.

Producto del fuerte impacto, la motociclista sufrió graves lesiones, entre ellas heridas severas en sus extremidades inferiores, trauma de tórax y un trauma craneoencefálico que finalmente le causó la muerte.

Las autoridades de tránsito adelantan las respectivas investigaciones para determinar las causas de ambos siniestros y establecer posibles responsabilidades.

Estos hechos elevan nuevamente la preocupación por la seguridad vial en las carreteras del Magdalena, donde durante las últimas semanas se han reportado varios accidentes con consecuencias fatales.