Un certero golpe a la minería ilegal fue asestado en la Sierra Nevada de Santa Marta por parte del Ejército Nacional en articulación con Corpamag y la Fiscalía General de la Nación en el marco de la denominada ‘Mariscal’, una operación que se desarrolló en la vereda Cerro Lucano, en jurisdicción del municipio de Ciénaga.

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En el sitio verificaron afectaciones ambientales derivadas de la extracción de oro tipo aluvial.

Durante la diligencia técnica y judicial, las autoridades realizaron recorridos terrestres, sobrevuelos con drones, inspecciones georreferenciadas y análisis satelitales, los cuales permitieron evidenciar un crecimiento acelerado del área intervenida.

De acuerdo con el informe técnico elaborado por Corpamag, el polígono afectado pasó de aproximadamente 4 hectáreas, identificadas en marzo de 2026, a cerca de 14 para mayo del presente año, representando una expansión cercana a 10 hectáreas en menos de dos meses.

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Cortesía Corpamag

En el sector se venían desarrollando actividades de remoción masiva de material aluvial mediante el uso de retroexcavadoras, motobombas, clasificadoras y sistemas de captación de agua superficial.

Durante el operativo fueron identificadas excavaciones profundas, remoción de cobertura vegetal, formación de piscinas de sedimentación, acumulación de material removido y alteraciones en zonas cercanas al cauce hídrico.

Corpamag advirtió que “estas actividades podrían estar generando afectaciones significativas sobre el recurso suelo, el bosque y la dinámica natural del cuerpo de agua presente en el área intervenida”.

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Lo anterior, debido al arrastre continuo de sedimentos, el incremento de la turbiedad y la posible presencia de combustibles y lubricantes en zonas próximas a la ronda hídrica.

También el agua presentaba condiciones turbias, situación que podría estar relacionada con la existencia de otros posibles frentes de explotación minera en zonas superiores de la microcuenca.

Durante la intervención, el Ejército Nacional procedió con la destrucción e inutilización de maquinaria y equipos presuntamente utilizados para las actividades extractivas ilegales.

Entre los elementos intervenidos se encuentra una excavadora, motores industriales, motobombas, clasificadoras y otros equipos asociados al proceso de explotación y lavado de material aurífero.

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Estas acciones hicieron parte de las labores orientadas a desmantelar la capacidad operativa del complejo minero ilegal identificado en el sector.

“La expansión de este tipo de actividades podría generar escenarios de deterioro ambiental de alta gravedad sobre los ecosistemas estratégicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, si no se mantienen acciones coordinadas y sostenidas de seguimiento y control por parte de todas las autoridades competentes”, precisó Corpamag.