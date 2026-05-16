Los padres del joven Junior Alberto Díaz Madrid viajaron desde Santa Marta a la base militar naval N°70 en Bogotá, para darse cuenta de la salud de su hijo, quien se encuentra prestando el servicio militar desde hace seis meses, como infante de marina.

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Héctor Díaz, padre del soldado, contó que este estaba de centinela y por razones aún no esclarecidas sufrió una caída que le afectó una de las rodillas, lo cual le ha causado hinchazón, molestias para caminar, derrame del líquido sinovia y malestar general.

“Yo vengo desde Santa Marta a ver en qué condiciones está mi hijo y me dicen que con los procedimientos médicos realizados que fueron cuatro terapias, y cinco días de incapacidad ya puede nuevamente retomar sus labores. Mi hijo no se siente nada bien porque no tiene descanso, lo tienen haciendo aseo y formando. El coronel me dice que está apto para laborar que fue un solo un golpe, y nosotros somos padres y conocemos a nuestro hijo”, relató Héctor Díaz.

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Su preocupación crece debido a que en enero pasado su hijo mayor, de 19 años, perdió la vida dentro del Ejército Nacional cuando prestaba el servicio militar en el Amazonas. “Con este otro hijo pasó lo mismo, le hicieron bullying y amenazas, pusimos la querella y supuestamente iban actuar, pero mi hijo recibió una fuerte golpiza hasta la muerte, pero el Ejército me dice sin necropsia que él muere de malaria y no fue así”.

Por toda esta situación, Héctor Díaz pide al Gobierno nacional, al Ministerio de Defensa y a la Armada Nacional, que le puedan dar el retiro voluntario a su hijo Junior Alberto Díaz Madrid, haciendo la salvedad que tenga certificación de su condición de salud.

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“El llamado es que me colaboren ya no nos interesa que siga prestando el servicio lo que nos interesa es su integridad y salud, que nos entreguen a mi hijo, me lo tienen presionando y amenazando simplemente porque nosotros como padres venimos a ver cómo se encontraba, al pelao me lo maltrataron. Él es un simple muchacho que entró a prestar el servicio militar”.

Añadió que en todo este tiempo solo ha podido ver a su hijo una vez y en un lapso de una hora, encontrándolo desmejorado.