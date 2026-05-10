Se van conociendo más detalles de la masacre perpetrada en el corregimiento de Palmira, en Puebloviejo, Magdalena, en la madrugada de este domingo 10 de mayo, que dejó cuatro personas muertas y dos más heridas.

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La Policía del Magdalena informó que por este hecho ya fueron capturados cinco sospechosos, que habrían sido los que accionaron armas de fuego en contra de las víctimas.

Los capturados fueron identificados como Maycol Manuel Ochoa Pérez; Elías Moisés Orozco Orozco; Deimun de Jesús Pacheco Ojeda; Kaleth Arbey Ramos Niebles (alias Kaleth); y Jhon Mauro Sandoval Montaño (alias Mauro), todos presuntos integrantes de las denominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) (conocidas también como “Los Pachenca”).

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades fueron aproximadamente 10 los atacantes los que llegaron en cinco motocicletas al lugar y dispararon indiscriminadamente contra un grupo de personas que departían en la vía pública.

Las víctimas fueron auxiliadas por los presentes. Dos murieron en el sitio, mientras que las otras dos fallecieron en el hospital de Puebloviejo. Los heridos fueron remitidos a la Policlínica de Ciénaga.

Tres de las personas que murieron fueron identificadas como José David Gutiérrez Corrales; Alberto Mario Gutiérrez Corrales; y Aramiz Gutiérrez. Los heridos llevan por nombre Stewen José Gutiérrez Bravo (impactos en tórax, hombro y antebrazo) y Harlinton Suárez Mejía (impacto en pierna izquierda).