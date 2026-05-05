Las unidades del Departamento de Policía Magdalena capturaron a cinco ciudadanos, entre ellos dos mujeres, señalados de la comisión de delitos sexuales en los que las víctimas fueron menores de edad.

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Las detenciones, que se cumplieron por mandato judicial, ocurrieron en varios municipios. Una de ellas fue en el corregimiento Pueblito de los Andes, jurisdicción de Nueva Granada, donde detuvieron a un hombre de 35 años por el delito de acceso carnal violento.

Según las investigaciones, el sujeto abusó sistemáticamente de su hijastra de 15 años aprovechando su vínculo familiar y contando con la complicidad de la madre de la menor, una mujer de 41 años que también fue capturada y debe responder por el delito de acceso carnal violento agravado. Esta madre, dicen las autoridades, explotaba además sexualmente a la menor ofreciéndola a un vecino a cambio de dádivas.

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Por otra parte, en la vía que comunica el corregimiento de Pueblito de Los Andes con el municipio de Santa Ana fue capturada una mujer de 38 años por orden judicial, señalada de inducir a una menor a la prostitución desde el año 2020.

En el municipio de Guamal, barrio Lara, fue capturado un adulto mayor de 69 años por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, por hechos ocurridos en 2021, y en el municipio de Remolino, barrio Buenos Aires, fue capturado en flagrancia un hombre de 36 años por el delito de acto sexual violento, tras la oportuna reacción policial ante un llamado de auxilio.

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Sobre estas detenciones el coronel Olmer Urriago Jiménez, comandante encargado del Departamento de Policía Magdalena, sostuvo que “el mensaje es claro y contundente: en el Magdalena no hay espacio para quienes atenten contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

“Seguiremos actuando con toda la capacidad institucional para capturar y llevar ante la justicia a estos delincuentes. Reiteramos nuestra política de cero tolerancia frente a los delitos sexuales y hacemos un llamado a la comunidad para denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo a nuestros menores de edad”, afirmó el oficial.