Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de agredir física y psicológicamente a su compañera sentimental en hechos registrados en Santa Marta, en el departamento del Magdalena.

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Según la información conseguida por la agentes de la Fiscalía durante más de 17 años de relación la víctima habría sido sometida a maltratos de tipo psicológico, físico y emocional, hechos que se habrían presentado cuando residían en la Cali y Santa Marta.

Por estos hechos, el ente acusador le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada, cargo que no fue aceptado por el implicado.

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Vale mencionar, que el sujeto fue detenido por orden judicial el pasado 28 de abril, durante un procedimiento adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en vía pública del barrio San Pedro, de la comuna 3 de Cali.