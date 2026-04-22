Dos señalados miembros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, también conocidos como ‘Los Pachencas’, fueron capturados por unidades del Gaula de la Policía en momentos en los que exigían dinero, mediante amenazas, a comerciantes.

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Los aprehendidos son conocidos con los alias de ‘Cóndor’ y ‘Canario’ y sus detenciones ocurrieron en el municipio de Zona Bananera y en Aracataca, respectivamente.

A ‘Cóndor’, de acuerdo con el reporte de la Policía del Magdalena, lo detuvieron cuando exigía la suma de $800.000 a sus víctimas a cambio de no atentar contra su vida, utilizando panfletos intimidatorios que distribuía en establecimientos comerciales.

Este sujeto tendría cerca de un año de trayectoria criminal y sería el encargado de dinamizar las extorsiones en los municipios de Zona Bananera, Fundación y Aracataca.

Al momento de su captura le hallaron $250.000 en efectivo y un manuscrito con nombres, números telefónicos de víctimas y registros de pagos exigidos por la organización.

Mientras que en Aracataca cayó el ‘Canario’, quien presuntamente exigía sumas de hasta $2.000.000 a comerciantes y finqueros bajo amenazas similares. Tendría más de seis meses de trayectoria criminal y también estaría vinculado a la dinamización de extorsiones en Zona Bananera, Fundación y Aracataca.

Le incautaron dinero, manuscritos alusivos al grupo delincuencial ‘Los Pachencas’, un celular, una motocicleta y dinero producto de la actividad ilícita.

Sobre estas detenciones el comandante del Departamento de Policía Magdalena, coronel Alexander Martín Eljadue, reiteró el llamado a la ciudadanía a no ceder ante las exigencias de los delincuentes y a denunciar de manera oportuna cualquier hecho relacionado con la extorsión a través de la línea gratuita 165 del Gaula.