Momentos de angustia vivieron los habitantes del municipio de Chivolo, en el departamento del Magdalena, luego de que un fuerte vendaval azotara varias zonas de la población y dejara a su paso graves afectaciones en viviendas e infraestructura.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades locales, al menos 389 viviendas resultaron afectadas por la fuerza de los vientos, que destechó casas, derribó árboles y provocó daños en estructuras de distintos sectores del municipio.

Las familias damnificadas aseguraron que el fenómeno azotó a varios sectores del municipio durante las últimas horas, generando pánico entre la comunidad, especialmente en barrios donde varias viviendas quedaron parcialmente destruidas y otras en pérdida total.

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Organismos de socorro y funcionarios de la Alcaldía de Chivolo adelantan labores de inspección y censo para determinar el nivel de afectación total, así como la atención que requerirán las personas perjudicadas por la emergencia.

Al respecto, la secretaria de Gestión del Riesgo del Magdalena, Vanessa Cardenas, dio un balance de la emergencia y la atención a los afectados.

“En este momento, el departamento, a través de la Secretaría de Ambiente y Gestión de Riesgos y Cambio Climático, está trabajando de manera articulada con el municipio de Chivolo. En el cual, en este momento, la Secretaría Municipal acaba de terminar el censo de afectados, y contamos con 400 viviendas afectadas, de las cuales 60 están en pérdida total por el vendaval que ocurrió el día de ayer (viernes)”, dijo la funcionaria.

En redes sociales circulan varios videos e imágenes que muestran la magnitud de la emergencia. Familias desconsoladas al ver sus viviendas totalmente destruidas por este fuerte vendaval.

En su cuenta de Instagram, la Alcaldía de Chivolo compartió el momento en el que una mujer y sus hijos lloran desconsolados mientras ven cómo quedó su vivienda destruida.