En la mañana de este martes 14 de abril, habitantes de la zona rural de Aracataca, Magdalena, reportaron a las autoridades locales el hallazgo del cuerpo decapitado de un joven, en un macabro hecho que generó conmoción entre la comunidad.

El cadáver fue encontrado en un sector conocido como ‘La Quesera’, donde, según información preliminar, la víctima fue trasladada aún con vida y allí lo atacaron.

La persona fue identificada como Jair Barragán, de 28 años, quien residía en el mismo sector y se desempeñaba en oficios varios, de acuerdo con versiones entregadas por la comunidad.

cortes Jair Barragán, de 28 años, joven muerto.

De acuerdo con las primeras hipótesis, Barragán habría sido llevado hasta ese lugar por sus agresores, donde fue atacado con objetos contundentes. Posteriormente, le habrían cercenado la cabeza con un arma cortopunzante.

Versiones conocidas por las autoridades indicaron que los responsables habrían dejado la cabeza a pocos metros del cuerpo, colgada en la madrina o cerca de un predio cercano, lo que dio cuenta de la sevicia con la que se perpetró el crimen.

Al sitio llegaron miembros de la Policía del Magdalena, tras ser alertadas por residentes del sector, quienes realizaron el aseguramiento de la escena.

Posteriormente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, seccional Magdalena, asumieron los actos urgentes e iniciaron las labores investigativas.

El cuerpo fue trasladado a la morgue para la respectiva necropsia, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas que permitan esclarecer los móviles del homicidio y dar con los responsables.