Con 89 puntos el Magdalena se ubicó en el tercer lugar entre los departamentos del país y en el primero de la región Caribe en ejecución eficiente de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías (SGR).

Leer más: Falsa alarma por explosivos obligó el cierre de la Cordialidad: ya está habilitado el paso entre Barranquilla y Galapa

En el ranking nacional solo es superado por Valle del Cauca (99 puntos) y Vaupés (92), mientras que se encuentra por encima de Bolívar (87) y Cesar (85), cuarto y quinto, respectivamente.

Así lo revela el más reciente informe del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), herramienta de medición y control del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que evalúa la eficiencia, el cumplimiento de cronogramas, el alcance y el control de costos de los proyectos financiados con recursos del SGR por parte de las entidades territoriales.

De acuerdo con el reporte, durante el primer trimestre de 2026 el departamento alcanzó el mencionado puntaje, que cual posiciona a la administración de la gobernadora María Margarita Guerra como referente nacional en la gestión de recursos de regalías.