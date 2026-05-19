Colombia fue mencionado en un reportaje publicado por el diario francés Le Monde sobre el crecimiento del narcotráfico en ese país. El medio europeo asegura que nuestro país es responsable del 80% de la producción de drogas para el mundo.

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El reporte argumenta que, con la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, se aumentó la producción de cocaína, por lo que hay gran preocupación en Francia.

Cabe señalar que el video-reportaje, publicado por Le Monde, surgió tras el aumento de asesinatos relacionados con el narcotráfico en Francia y del incremento del consumo y tráfico de droga.

El análisis presentado indica que, con la Paz Total disminuyeron los combates, pero muchos grupos no abandonaron las armas ni la producción.

De igual manera, el reportaje señala que según el Observatorio Francés de Drogas y Tendencias Adictivas, en 2023 los ingresos del narcotráfico en Francia fueron de 2,7 miles de millones de euros por cannabis, y 3,1 por cocaína.

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Los investigadores hicieron énfasis en la manera en que se ha multiplicado la cantidad del estupefaciente en los últimos cuatro años, así como las principales puertas de entrada de la cocaína a Europa especialmente por los puertos de Amberes y Róterdam.

Y llama profundamente la atención, que en el reportaje mencionen a Colombia como el principal causante del aumento de droga en el Viejo Continente, aunque también menciona la cadena de narcotráfico hacia otros países.