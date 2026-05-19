La historia entre Cuba y Estados Unidos parece condenada a repetirse bajo nuevas formas, pero con las mismas heridas abiertas. En pleno 2026, la isla vuelve a vivir uno de sus momentos más tensos desde la Guerra Fría, atrapada entre el endurecimiento de la política exterior de Washington, la retórica desafiante del régimen cubano y una crisis interna que tiene a millones de ciudadanos sobreviviendo entre apagones, escasez y miedo.

La diferencia es que hoy el conflicto no se limita a discursos ideológicos ni a sanciones económicas tradicionales. La tensión ha escalado hasta el terreno militar y psicológico. Informes sobre la presunta adquisición de drones por parte de Cuba, supuestamente provenientes de aliados como Rusia e Irán, encendieron las alarmas en Washington y sirvieron de combustible para una nueva ofensiva política del presidente Donald Trump.

La respuesta de La Habana no tardó en llegar. Miguel Díaz-Canel advirtió que una eventual acción militar de Estados Unidos provocaría un “baño de sangre” con consecuencias imprevisibles para toda la región. El tono de la declaración revela el grado de deterioro de una relación bilateral que, aunque históricamente conflictiva, había evitado durante décadas regresar a un lenguaje tan cercano a la confrontación directa.

Pero, mientras los gobiernos intercambian amenazas y advertencias, el drama real ocurre en las calles cubanas. La isla atraviesa una emergencia energética severa, agravada por las restricciones al suministro de combustible y por el colapso de una economía incapaz de responder a las necesidades básicas de la población. Los apagones prolongados, las dificultades para acceder a alimentos y medicinas y el deterioro de los servicios públicos han creado un escenario de desesperanza que golpea, sobre todo, a la ciudadanía común.

En ese contexto, la divulgación de guías de emergencia y recomendaciones para preparar mochilas ante una eventual agresión militar resulta particularmente inquietante. No se trata únicamente de una estrategia preventiva del régimen cubano; es también el reflejo de una sociedad que siente que vive sobre una bomba de tiempo.

Donald Trump parece haber decidido revivir la lógica del máximo aislamiento y la presión extrema sobre La Habana, convencido de que el agotamiento económico puede precipitar cambios políticos internos. Sin embargo, la historia demuestra que las sanciones y el cerco económico rara vez producen transiciones democráticas ordenadas. Más bien suelen profundizar el sufrimiento social y fortalecer los discursos nacionalistas de los gobiernos autoritarios.

Cuba, por supuesto, tampoco puede seguir escudándose únicamente en el embargo estadounidense para justificar décadas de ineficiencia, falta de libertades y errores económicos acumulados. La crisis actual es resultado de múltiples factores: la dependencia energética, el agotamiento del modelo económico, la pérdida de apoyo externo y la incapacidad del régimen para ofrecer perspectivas reales de apertura y modernización.

Lo preocupante es que el pueblo cubano vuelve a quedar atrapado en medio de dos extremos: una Casa Blanca que apuesta por la presión y la intimidación, y un gobierno que utiliza la amenaza externa para reforzar el control interno y cerrar filas alrededor del nacionalismo revolucionario.

América Latina no puede observar esta crisis con indiferencia. Un agravamiento de la situación en Cuba tendría consecuencias migratorias, humanitarias y geopolíticas para toda la región. La comunidad internacional debe insistir en la necesidad del diálogo, la desescalada y la búsqueda de soluciones diplomáticas antes de que el Caribe vuelva a convertirse en escenario de una confrontación de consecuencias impredecibles.

Porque detrás de los drones, las amenazas y la retórica bélica hay once millones de cubanos que llevan demasiado tiempo viviendo entre la incertidumbre y la supervivencia. Y ningún cálculo político, ni en Washington ni en La Habana, debería olvidar esa realidad.