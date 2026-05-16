El departamento del Atlántico vuelve a exhibir toda su creatividad hecha a mano e integra la de todo el país en la segunda edición de la Feria de Arte Manual Ancestral (AMA), que desde el jueves se desarrolla en el Centro de Convenciones Puerta de Oro y se extenderá hasta mañana.

Esta es la prueba contundente de que las artesanías dejaron de ser vistas como objetos decorativos para el hogar o la oficina y se convirtieron en una verdadera industria cultural y económica.

El crecimiento de AMA habla por sí solo, pues según reporta la Gobernación del Atlántico pasó de ocupar tres cuartas partes del recinto ferial en su primera edición a utilizar hoy el 100 % de Puerta de Oro. También amplió su agenda de tres a cuatro días y aumentó la participación de marcas.

En 2025 fueron 80 expositores y hoy son más de 105 emprendimientos nacionales los que encuentran en Barranquilla una vitrina para mostrar que el lujo también puede nacer de las manos de una tejedora, de un tallador, de una bordadora o de un creador que transforma la tradición en arte.

Pero AMA no puede entenderse únicamente desde las cifras. Aunque las ventas superiores a los $1.252 millones alcanzadas en su primera edición demuestran su potencial económico, el verdadero valor de esta feria radica en su dimensión social y cultural.

Aquí convergen víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de hogar, comunidades tradicionales y emprendimientos sostenibles que han encontrado en los oficios ancestrales una oportunidad de dignificación y progreso.

Es por ello que se observan estands como el de Lays Carolina Movil que llega desde Riohacha con su marca ‘Alewashi’, para ofrecer mochilas y piezas tradicionales elaboradas a mano. La joven artesana, de 25 años, aseguró sentirse agradecida por formar parte de un espacio donde las comunidades pueden exponer sus tradiciones.

“Es una invitación genuina donde uno expone la cultura, el legado, la resiliencia y el linaje de cada pueblo”, manifestó a EL HERALDO.

A través de los tejidos y los diseños de las mochilas, la tejedora busca preservar la identidad cultural wayuu y proyectarla a nivel nacional e internacional.

La propuesta de Lays es una muestra fiel de que actualmente, mientras la producción industrial amenaza con vestir el mundo, AMA reivindica la identidad. Detrás de este proceso existe además una visión institucional que no debe perderse de vista.

Desde 2008, la primera gestora social del Atlántico, Liliana Borrero, impulsó un proyecto orientado a fortalecer el ecosistema artesanal del departamento. Lo que comenzó con la creación del proyecto ‘Artesanías del Atlántico’ hoy encuentra en AMA la mejor vitrina de comercialización, posicionamiento cultural y proyección internacional.

“AMA es más que una feria, es un espacio donde el diseño cobra vida. Un encuentro de creatividad, raíz y visión que eleva el lujo y el legado de nuestros artesanos atlanticenses”, expresó Borrero a EL HERALDO.

Su riguroso proceso de curaduría, que privilegia calidad, autenticidad, sostenibilidad e innovación, ha permitido elevar el nivel de las propuestas y consolidar una oferta artesanal capaz de competir en distintos mercados. AMA, además de vender productos; construye una narrativa de lujo basada en la identidad cultural y en el trabajo hecho a mano.

También resulta significativo el mensaje de integración regional que deja esta edición. La presencia de departamentos como Bolívar, La Guajira, Córdoba, y ahora Cesar, demuestra que nuestra Costa puede construir agendas conjuntas de desarrollo cultural y económico. En medio de dificultades como las recientes inundaciones que golpearon a Córdoba, estos espacios adquieren un valor aún más profundo como escenarios de solidaridad.

AMA representa, en esencia, una reivindicación de nuestras raíces en tiempos donde lo artesanal cobra cada vez más valor en el mundo. Mientras las grandes industrias producen en masa, el consumidor busca autenticidad, historias y conexión humana. Ahí está la gran oportunidad del Atlántico, que es convertir su patrimonio cultural en motor de desarrollo sostenible.

Este es un buen plan para hacer con familiares o amigos durante este puente festivo, pues por solo $12.000 podrán acceder a la feria y encontrar desde mochilas y carteras, pasando por prendas de vestir, hasta vajillas o tapetes. Vaya a AMA y apoye a los artesanos colombianos, esos que con sus manos moldean un país más creativo.