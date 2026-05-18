El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela confirmó a través de un comunicado, el 16 de mayo, la “deportación” del señalado testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, reconocido empresario barranquillero, quien fue funcionario del gobierno venezolano, además amigo del presidente depuesto de ese país.

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“Se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos”, indicó el Saime, respecto al motivo de su deportación al país norteamericano.

Tras el caso, el general Juan Carlos Buitrago aseguró este lunes en entrevista con La FM que durante las investigaciones de contrainteligencia y operaciones de la Policía Fiscal y Aduanera se encontró información que vinculaba a Alex Saab con labores de espionaje para el régimen de Nicolás Maduro, mientras ocupó cargos en inteligencia.

Asimismo, el general Buitrago indicó que Saab está vinculado a actividades relacionadas con lavado de activos y manejo de empresas fachada en Colombia; además de mantener influencia en la política colombiana.

Según dijo, las indagaciones se realizaron junto con autoridades estadounidenses y permitieron identificar operaciones comerciales, movimientos financieros, y presuntos nexos políticos asociados con las cajas CLAP y otras estructuras.

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Según las declaraciones del exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera al medio antes citado, las investigaciones permitieron identificar “más de 46 empresas fachada” utilizadas para ensamblar cajas CLAP en Barranquilla y Cartagena.

Explicó que dichos productos, provenientes de México y Ecuador, llegaban a Barranquilla y posteriormente eran trasladados a Cartagena; desde allí eran enviados a Puerto Cabello, en Venezuela.